Ο Χ. Τοψίδης στα Μακεδονικά Νέα

Την επόμενη μέρα για τον πληγέντα από τις καταστροφικές πλημμύρες Έβρο, χαρτογραφεί ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα. Ο κ. Τοψίδης εξειδικεύει τις πέντε πρόσφατες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες αφορούν την υδροδότηση, τις αποζημιώσεις, τα αντιπλημμυρικά, την ενίσχυση του προγράμματος «Έβρος Μετά» και νέες θέσεις εργασίας ενώ εξηγεί για ποιον λόγο τα πρώτα αιτήματα για κρατική αρωγή, δεν πρόκειται να σταλούν στην κυβέρνηση, πριν από τα τέλη Μαρτίου.

