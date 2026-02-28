Επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού»

Το Ισραήλ με τις ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου επίθεση κατά του Ιράν, με τον υπουργός Άμυνας, του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ να κάνει λόγο για«προληπτική επίθεση κατά του Ιράν για την εξάλειψη των απειλών για το Κράτος του Ισραήλ».

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπολύουν πλήγματα στο Ιράν, εκρήξεις ακούγονται στα βόρεια και ανατολικά της Τεχεράνης, καθώς και στο Ισφαχάν, το Καράτζ και το Κερμανσάχ, αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν. Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.

Το Ισραήλ ονόμασε την επιχείρησή του εναντίον του Ιράν «Βρυχηθμός του Λιονταριού». (Lion's Roar) και το όνομα αποφασίστηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού οι IDF είχαν διαφορετική εσωτερική ονομασία για τις επιθέσεις.

Το όνομα της τελευταίας επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που στόχευε το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, ήταν «Rising Lion».

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ έτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα αμερικανικά πλήγματα εξαπολύονται από αέρος και θαλάσσης. Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες, δήλωσε έτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Εν τω μεταξύ, σειρήνες ηχούν σε όλο το Ισραήλ καθώς η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προειδοποιεί τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.

Το μήνυμα αναφέρει ότι «λόγω της κατάστασης ασφαλείας», οι πολίτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν ποιο είναι το βέλτιστο προστατευμένο καταφύγιο κοντά τους και να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η «προληπτική προειδοποίηση» έχει ως στόχο να προετοιμάσει το κοινό για την πιθανότητα πυραυλικής επίθεσης προς το έδαφός μας».

Ο στρατός αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη εισόδου σε καταφύγια, ενώ απαγορεύονται όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι συγκεντρώσεις και οι εργασίες, εκτός από τους βασικούς τομείς.

Ιράν: Ετοιμάζουμε συντριπτική απάντηση - Αναχαιτίστηκε ιρανικός πύραυλος, σειρήνες στο Ισραήλ

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα με την απάντηση να αναμένεται συντριπτική, δήλωσε στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος.

Λίγο μετά τις 10, σειρήνες ήχησαν σε όλο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς οι Ισραηλινοί στην περιοχή καλούνται να μεταβούν σε ασφαλή δωμάτια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας εργάζονται για την αναχαίτιση των πυραύλων.

«Αυτή τη στιγμή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί για να αναχαιτίσει και να πλήξει απειλές όπου είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της απειλής», αναφέρει ο στρατός.

Εκτός Ιράν ο Χαμενεΐ, ασφαλής ο Πεζεσκιάν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλής, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, λίγη ώρα αφού άλλο ιρανικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του προεδρικού μεγάρου στην Τεχεράνη και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ

Από την πλευρά του το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύονται εναντίον "στόχων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων".

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν επικεντρώνονται σε στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με το CNN.

"Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους", μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

«Κοινή επιχείρηση Ισραήλ-ΗΠΑ»

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν είναι μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Η ανεπιβεβαίωτη αναφορά ανέφερε ότι ένας από τους στόχους είναι ένα ιρανικό προεδρικό κτίριο και τόνισε επίσης ότι οι επιθέσεις στοχεύουν τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί πυραυλική εκτόξευση προς το Ισραήλ και οι Ισραηλινοί υποχρεούνται να παραμένουν κοντά σε ασφαλή δωμάτια, αλλά όχι να εισέρχονται σε αυτά.

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Κυβερνοεπίθεση στο Ιράν

Εν μέσω των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων έχει επίσης στοχεύσει τη χώρα, αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars αναφέρει ότι πολλά μεγάλα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων έγιναν στόχος και «αντιμετώπισαν σοβαρές διαταραχές στις δραστηριότητές τους» και ότι ορισμένες ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές για κινητά αντιμετώπιζαν επίσης διαταραχές.

Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Καθώς εξαπολύεται επίθεση στο Ιράν, το Ισραήλ έκλεισε τον εναέριο χώρο του για πολιτικές πτήσεις.

«Το κοινό παρακαλείται να μην προσέρχεται στα αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών. «Οι επιβάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό παρακαλούνται να ενημερώνονται μέσω των μέσων ενημέρωσης και μέσω των αεροπορικών εταιρειών τους σχετικά με τα προγράμματα πτήσεων μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος», ενώ πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινοί στο εξωτερικό «παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες και τις συστάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας».

«Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας, ο εναέριος χώρος θα ανοίξει ξανά και οι πτήσεις από και προς το Ισραήλ θα συνεχιστούν. Θα δοθεί σχετική ειδοποίηση 24 ώρες πριν από την ανανέωση των πτήσεων».