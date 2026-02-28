Θεσσαλονίκη: Πόλη κόμβος για μεσαία διεθνή συνέδρια – Το μοντέλο που μπορεί να αποδώσει άμεσα

Η συνεδριακή δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη εμφανίζει ανοδική πορεία και εξελίσσεται σε έναν οικονομικό πυλώνα, με την πόλη να ενισχύει τη θέση της στην αγορά MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), παρά τους διαχρονικούς περιορισμούς σε υποδομές.Από τη μία πλευρά, τα δεδομένα δείχνουν μια πόλη που έχει ενισχύσει αισθητά το διεθνές της αποτύπωμα, με αυξημένη δραστηριότητα, διεύρυνση συνεργασιών και σταθερή αναβάθμιση στη διεθνή κατάταξη. Από την άλλη, οι περιορισμοί σε υποδομές –και ειδικά η αδυναμία φιλοξενίας πολύ μεγάλων διοργανώσεων– εξακολουθούν να «κόβουν» μέρος της δυναμικής και να μεταφράζονται σε χαμένες ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr