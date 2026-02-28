New York Times: Ισοπεδώθηκε το μέγαρο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη (pic)
28/02/2026 • 13:55
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τους New York Times δείχνουν την καταστροφή του συγκροτήματος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ο Χαμενεΐ ήταν μεταξύ αρκετών ανώτερων Ιρανών ηγετών που έγιναν στόχος επιδρομών των Ισραηλινών Δυνάμεων σήμερα το πρωί, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι σαφή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν σήμερα το πρωί βίντεο που δείχνουν τις επιθέσεις τους εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο δυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με τον στρατό, εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν στο δυτικό Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων.

