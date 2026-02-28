Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αρκετές τοποθεσίες στην Τεχεράνη, «όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτεροι αξιωματούχοι του κλιμακίου πολιτικής ασφάλειας του Ιράν».

Παράλληλα, τόνισε ότι ανέπτυξε το σχέδιο εδώ και μήνες και περιελάμβανε μια σημαντική προσπάθεια πληροφοριών με επικεφαλής τη Διεύθυνση Πληροφοριών για να «εντοπίσει μια επιχειρησιακή ευκαιρία τη στιγμή που θα συγκεντρώνονταν ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος».

Σύμφωνα με τις IDF, ελήφθη απόφαση να πραγματοποιηθεί η επίθεση το πρωί, αντί το βράδυ, παρά την ιρανική ετοιμότητα. Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι κατάφερε να «επιτύχει τακτικό αιφνιδιασμό για δεύτερη φορά», αναφερόμενος στις πρώτες επιθέσεις του κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ιουνίου 2025.

Οι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες συγκεντρώνοντας στόχους για την επιχείρηση, με τον Ισραηλινό Στρατό να λέει ότι έχει «αυξήσει τον αριθμό των στόχων κατά εκατοντάδες τοις εκατό, έτσι ώστε το Ισραήλ να είναι έτοιμο να χτυπήσει στο Ιράν για όσο χρειαστεί».

Τόνισε δε ότι η έρευνα στόχων διεξήχθη «παράλληλα με την ακριβή παρακολούθηση της τοποθεσίας των Ιρανών διοικητών και της ανώτερης ηγεσίας».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ένας «σημαντικός παράγοντας» στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν στο Ισραήλ στην επιχείρηση κατά του Ιράν είναι η εμπιστοσύνη στις «πληροφορίες και τις επιχειρησιακές ικανότητες» του Ισραηλινού Στρατού, μαζί με τα επιτεύγματα στον πόλεμο του Ιουνίου.

Νέα πυραυλική επίθεση, σειρήνες στο Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ εν μέσω της τελευταίας επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν με τις IDF να αναφέρουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες για την αναχαίτιση των πυραύλων.

Από σήμερα το πρωί, περίπου 40 βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με προκαταρκτικές στρατιωτικές εκτιμήσεις.