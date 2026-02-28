Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα στο Μπαχρέιν, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι ενεργοποίησε τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής για να προειδοποιήσει για μια ιρανική επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο κράτος του Κόλπου, σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία σήμερα το πρωί.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ιρανική επίθεση έχει ξεκινήσει και ότι ακούστηκαν εκρήξεις και παρατηρήθηκε καπνός στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα.