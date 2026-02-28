Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως αναφέρει το CNN. Τέσσερις από αυτές τις εκρήξεις ήταν πολύ δυνατές.

Δεν είναι σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από επιθέσεις, αναχαιτίσεις από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ ή από κάτι άλλο.

Το Ντουμπάι είναι το εμπορικό και τουριστικό κέντρο των ΗΑΕ και δεν φιλοξενεί καμία γνωστή αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από ένα μέλος του προσωπικού του CNN δείχνει καπνό να ανεβαίνει από μια περιοχή κοντά στο λιμάνι Jabal Ali του Ντουμπάι, ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο ναυτιλίας και logistics.

Ένα άλλο βίντεο που απέκτησε το CNN δείχνει κάτι που μοιάζει με έκρηξη από αναχαίτιση.