Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι όλες οι βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ είναι στην εμβέλεια του Ιράν.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν σε σειρά στρατιωτικών και αμυντικών στόχων, καθώς και σε μη στρατιωτικές υποδομές σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Αυτή η νέα στρατιωτική «επιθετική ενέργεια» σημειώνεται ενόσω το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται εν μέσω διπλωματικής διαδικασίας, ανέφερε ακόμη.

Στο μεταξύ, το Ιράν σε «σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου» εν μέσω χτυπημάτων, αναφέρει η Netblocks.

«Τα δεδομένα δικτύου δείχνουν ότι το Ιράν βρίσκεται τώρα εν μέσω σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου», αναφέρει η Netblocks στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η κίνηση «ταιριάζει με τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον περσινό πόλεμο με το Ισραήλ».