Κατάρ και Μπαχρέϊν «απέκρουσαν» επιθέσεις που είχαν στόχο εδάφη τους - Η Ιορδανία κατέρριψε δύο πυραύλους

Εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα σε όλη την Ντόχα, ενώ το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αυτού του κράτους του Κόλπου.

Εκρήξεις ακούσθηκαν πάνω από το κέντρο της Ντόχα και κοντά στη στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ντόχα είδε ένα πύραυλο να αναχαιτίζεται και να καταστρέφεται μέσα σ' ένα σύννεφο λευκού καπνού και το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι «απέκρουσε ορισμένο αριθμό επιθέσεων».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαντήσει μετά την ιρανική επίθεση.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο Αμπού Ντάμπι, κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της πόλης, έγινε γνωστό στο Ρόιτερς από αυτήκοο μάρτυρα.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι «αντιμετώπισε» με επιτυχία πυραύλους μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Εξάλλου ιορδανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το έδαφος του βασιλείου.

«Αναχαιτίσθηκαν με επιτυχία από τα ιορδανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος.