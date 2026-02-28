Πληθαίνουν οι πληροφορίες πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Αγιοταλάχ Χαμενεΐ, είναι νεκρός. Reuters, Fox News, Times of Israel και άλλα διεθνή ΜΜΕ επικαλούνται ανώτερους ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ Νετανιάχου και Τραμπ με δημόσιες τοποθετήσεις τους δήλωσαν πως «πιστεύουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός. Ιρανικά ΜΜΕ διαψεύδουν τις πληροφορίες, ωστόσο μιλούσαν για διάγγελμα του Χαμενεΐ, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε.

Τα Μέσα Ενημέρωσης που τονίζουν πως είναι νεκρός ο Χαμενεΐ επικαλούνται Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε και έχει βρεθεί η σορός του.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιρανικά media ανέφεραν ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας επρόκειτο να απευθύνει δημόσιο διάγγελμα, μέχρι και αργά το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν από νωρίς πως υπάρχουν εκτιμήσεις είτε για τον θάνατό του είτε για σοβαρό τραυματισμό του, χωρίς να έχει υπάρξει τότε επιβεβαίωση.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο και υψηλής ισχύος.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική εφημερίδα The New York Times δημοσίευσε δορυφορική εικόνα της περιοχής, στην οποία αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στο συγκρότημα, ενισχύοντας το κλίμα ανησυχίας γύρω από τις εξελίξεις και την τύχη του ιρανού ηγέτη.

Από την πελυρά του το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam δημοσιεύει, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανός.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν το πρωί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

Ιρανικός πύραυλος «σπάει» την αεράμυνα του Τελ Αβίβ

Νέα πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν, με την ισραηλινή πρωτεύουσα να βρίσκεται στο στόχαστρο.

⚡️The moment the Iranian strike on Tel Aviv took place moments agopic.twitter.com/Z8GGBxoUos — REALITY WATCH (@WatchWorldNew) February 28, 2026

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις έχουν σημειωθεί στο Τελ Αβίβ, καθώς ιρανικοί πύραυλοι διαπέρασαν την ισραηλινή αεράμυνα.

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως Χαμενεΐ σκοτώθηκε

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) στις τελευταίες εξελίξεις που «τρέχουν» στο Ιράν, μετά και από τις μεγάλες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι αναφορές ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές είναι ακριβείς.

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή είδηση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι «οι περισσότεροι» από τους ανώτερους ηγέτες του Ιράν «έχουν χαθεί», λέγοντας: «Οι άνθρωποι που λαμβάνουν όλες

τις αποφάσεις, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χαθεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα αντικαταστήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα με καλέσουν για να με ρωτήσουν ποιον θα ήθελα», προσθέτοντας: «Είμαι μόνο λίγο σαρκαστικός όταν το λέω αυτό».

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ και στο Ιράν για τον θάνατο του Χαμενεΐ - «Βρήκαμε τη σορό του», λένε τα ΜΜΕ

Πανηγυρισμοί ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

🚨🚨🚨Israeli ambassador to Washington Yechiel Leiter told U.S. officials that Iran's supreme leader Ali Khamenei has been killed in the Israeli strike on his compound, a source with knowledge said — Barak Ravid (@BarakRavid) February 28, 2026

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Reuters and Axios are now also reporting that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been eliminated by an Israeli strike this morning on Tehran. — Daily Iran News (@DailyIranNews) February 28, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα.

⚡️Live from Jerusalem following news about Iran’s supreme leader



(not a joke, real video) pic.twitter.com/JjdL3woq5Q — War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026

Δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι Τραμπ και Νετανιάχου είδαν «φωτογραφία της σορού» του Χαμενεΐ

Δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σήμερα το βράδυ με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Footage of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei’s corpse has been shown to Prime Minister Netanyahu, according to N12. — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

«Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Η σορός του περισυνελέγη από τα ερείπια του συγκροτήματός του», μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN. Σύμφωνα με το Channel 12, «μια φωτογραφία της σορού έδειξαν στον Νετανιάχου και στον Τραμπ».

Παράλληλα, δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πέντε έως δέκα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε μια αρχική ισραηλινή επίθεση.

Νετανιάχου: Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το βράδυ του Σαββάτου πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Αγιοταλάχ Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια», μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των μαζικών επιθέσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης που εξαπέλυσαν από το πρωί το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Στο διάγγελμα του, ο Νετανιάχου υποστήριξε πως υπάρχουν πολλά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια» (is no longer), χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατό του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα που διέμενε ο Χαμενεΐ έχει καταστραφεί και ότι οι διοικητές των «Φρουρών της Επανάστασης» και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έχουν εξοντωθεί.

Ακόμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς «να πλημμυρίσουν τους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά».

«Σύντομα θα έρθει η στιγμή σας, η στιγμή που πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο της ανατροπής του καθεστώτος του τρόμου που πικραίνει τη ζωή σας» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η βοήθεια έφτασε», πρόσθεσε, καλώντας τους Ιρανούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανατροπή του καθεστώτος.