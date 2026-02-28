Διάγγελμα Νετανιάχου: Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το βράδυ του Σαββάτου πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Αγιοταλάχ Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια», μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας των μαζικών επιθέσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης που εξαπέλυσαν από το πρωί το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Στο διάγγελμα του, ο Νετανιάχου υποστήριξε πως υπάρχουν πολλά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια» (is no longer), χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατό του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα που διέμενε ο Χαμενεΐ έχει καταστραφεί και ότι οι διοικητές των «Φρουρών της Επανάστασης» και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έχουν εξοντωθεί.

Ακόμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς «να πλημμυρίσουν τους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά».

«Σύντομα θα έρθει η στιγμή σας, η στιγμή που πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο της ανατροπής του καθεστώτος του τρόμου που πικραίνει τη ζωή σας» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η βοήθεια έφτασε», πρόσθεσε, καλώντας τους Ιρανούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανατροπή του καθεστώτος.