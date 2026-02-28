Ιράν: Πάνω από 200 νεκροί και 747 τραυματίες από τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ

Τουλάχιστον 201 άτομα έχουν σκοτωθεί στο Ιράν και πάνω τουλάχιστον 747 ακόμα έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Σάββατο η Ερυθρά Ημισέληνος του Ιράν.

Η οργάνωση δήλωσε ότι «24 (από τις 31) επαρχίες του Ιράν επλήγησαν και ο Ερυθρός Ημισέληνος βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού», σε δήλωση που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Αυτός είναι ο πρώτος επίσημος ιρανικός απολογισμός των επιθέσεων.

Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο, υποστήριξε πως δεν έχουν καταγραφεί νεκροί από τον στρατό των ΗΠΑ.

«Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις», ανέφερε το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο.