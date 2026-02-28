Τουρκία: Δεν συμμετέχουμε στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Αυτοσυγκράτηση ζητά ο Ερντογάν

Η τουρκική προεδρία διαψεύδει πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε σε ομιλία του το Σάββαο πω οι επιθέσεις του Ιράν κατά των χωρών του Κόλπου είναι επίσης απαράδεκτες και προειδοποίησε ότι χωρίς αυτοσυγκράτηση και διπλωματία η περιοχή κινδυνεύει να «παρασυρθεί σε έναν κύκλο φωτιάς».

Ζήτησε την ανάληψη επείγουσας δράσης για την αποτροπή περαιτέρω αιματοχυσίας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα επιταχύνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Η Τουρκία δεν επιτρέπει τη χρήση των αεροπορικών, χερσαίων ή ναυτικών στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της, για επιχειρησιακούς σκοπούς σε οποιαδήποτε σύγκρουση ή πόλεμο στον οποίο δεν συμμετέχει, με τρόπο που θα ευνοούσε οποιαδήποτε πλευρά. Αυτό αποτελεί μέρος των θεμελιωδών αρχών της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της Τουρκία» ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωση της η προεδρία της Τουρκίας:

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης: «Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας επί του εναέριου χώρου, της χερσαίας επικράτειάς της και των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της είναι πλήρη και αδιαμφισβήτητα. Όλες οι δραστηριότητες εντός των περιοχών κυριαρχίας της Τουρκίας διεξάγονται αποκλειστικά με γνώμονα την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών».

Τουρκική προεδρία: «Απαράδεκτη» η κλιμάκωση

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη μετατροπή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν σε θερμή σύγκρουση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη και καλώντας σε άμεση επιστροφή στη διπλωματία. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κλιμάκωση απειλή για την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή ειρήνη.

«Η μετατροπή της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν σε θερμή σύγκρουση και η επέκτασή της και σε άλλες χώρες της περιοχής αποτελεί απαράδεκτη κατάσταση. Συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας για την περιοχή μας και για την παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε.

Η Άγκυρα επισημαίνει ότι οι εξελίξεις απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μία ευρεία γεωγραφική ζώνη. «Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα απειλούν όχι μόνο τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να επανενεργοποιηθούν επειγόντως οι μηχανισμοί διαλόγου και διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Στην ανάρτησή του, ο Μπουρχανετίν Ντουράν υπογραμμίζει ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της περιφερειακής σταθερότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία υποστηρίζει πάντοτε κατ’ αρχήν τη διαρκή ειρήνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την αναζήτηση λύσεων που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο», αναφέρει ο Ντουράν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες που της αναλογούν για τη μείωση της έντασης, την προστασία των αμάχων και την αποτελεσματική λειτουργία των διπλωματικών διαύλων», προσθέτει.

Οι τουρκικές αρχές διαβεβαιώνουν επίσης ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.