Ισραήλ: Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση κατά του Ιράν στα χρονικά - Με τη συμμετοχή άνω των 200 αεροσκαφών

Η επίθεση που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις κατά του Ιράν ήταν οι μεγαλύτερες στα χρονικά, με τους IDF να υποστηρίζουν πως πάνω από 200 μαχητικά αεροσκάφη πήραν μέρος στις τελευταίες επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν εκατοντάδες πυρομαχικά σε περίπου 500 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρωινές ώρες, στο πλαίσιο της επιδρομής.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από προσεκτικό σχεδιασμό με υψηλής ποιότητας πληροφορίες, συγχρονίζοντας εκατοντάδες αεροσκάφη ταυτόχρονα», αναφέρει ο στρατός σε δήλωσή του.

Οι IDF υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις στα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν «επέτρεψαν την επέκταση της αεροπορικής υπεροχής στον ιρανικό ουρανό και προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην κεντρική επιθετική ικανότητα του καθεστώτος, τις βάσεις εκτόξευσης στο δυτικό Ιράν».

Μία από τις βάσεις που χτυπήθηκαν στην περιοχή του Ταμπρίζ εξυπηρετούσε τη μονάδα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, «και από εκεί σχεδίαζε να εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ», συμπλήρωσαν οι IDF.