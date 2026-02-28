Ιράν: Κλείνουν μέχρι νεωτέρας όλα τα πανεπιστήμια

Όλα τα πανεπιστήμια στο Ιράν θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεώτερας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το υπουργείο Επιστημών ανακοίνωσε ότι κλείνουν όλα τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα μέχρι νεώτερας», γράφει το IRNA. Το υπουργείο Επιστημών επιβλέπει στο Ιράν τα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aspides δήλωσε ότι τα πλοία λαμβάνουν σήματα VHF (ναυτικές συχνότητες) από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν που λένε ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ».

Τα Στενά είναι η πιο σημαντική οδός εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να αποκλείσει το στενό θαλάσσιο πέρασμα σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.