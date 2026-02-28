Έκλεισε η βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν - Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά

Έκλεισε το απόγευμα του Σαββάτου η βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν για «χτύπημα» σε κάθε αμερικανική εγκατάσταση, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωσή του σχολίασε πως «Στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η βάση της Σούδας φιλοξενεί αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με προσωπικό, υλικά, γραφεί και πυρομαχικά και είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας καθώς από εκεί οι Αμερικανοί μπορούν να ελέγχουν χώρους της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan με τους οποίους συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την κατάσταση ασφαλείας.

Ιράν: Όλες οι βάσεις εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί επισημαίνει ότι «όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ιράν», ενώ τονίζεται ότι το Ιράν «θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό έως ότου η επιθετικότητα παύσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα».

Η επιστολή αποδίδει στην Ουάσινγκτον και το Ισραήλ πλήρη ευθύνη σημειώνοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν πλήρη και άμεση ευθύνη για όλες τις επακόλουθες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κλιμάκωσης προκύψει από τις παράνομες ενέργειές τους».

Αναφερόμενο στις επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το Ιράν κάνει λόγο για «σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες αυτής της ένοπλης επιθετικότητας για την περιφερειακή καθώς και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» και υπενθυμίζει «τη βασική ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση σε απάντηση αυτής της παραβίασης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που απορρέει από την κατάφωρη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος κατά του Ιράν».

Το Ιράν «καλεί επειγόντως τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να συγκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις πράξεις επιθετικότητας των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος, την παραβίαση της ειρήνης που συνιστά πραγματική και σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και να λάβουν τα αναγκαία και άμεσα μέτρα για να τερματιστεί αυτή η παράνομη χρήση βίας και να διασφαλιστεί η λογοδοσία».

Η Τεχεράνη καλεί «όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών που φέρουν ευθύνη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την πράξη επιθετικότητας και να αναλάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, καθώς αναμφίβολα συνιστά πρωτοφανή απειλή για την περιφερειακή καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Η επιστολή ζητείται να κυκλοφορήσει «ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας».