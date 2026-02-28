Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ και στο Ιράν για τον θάνατο του Χαμενεΐ - «Βρέθηκε η σορός του», λένε τα ΜΜΕ

Πανηγυρισμοί ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

🚨🚨🚨Israeli ambassador to Washington Yechiel Leiter told U.S. officials that Iran's supreme leader Ali Khamenei has been killed in the Israeli strike on his compound, a source with knowledge said — Barak Ravid (@BarakRavid) February 28, 2026

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Reuters and Axios are now also reporting that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been eliminated by an Israeli strike this morning on Tehran. — Daily Iran News (@DailyIranNews) February 28, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα.

⚡️Live from Jerusalem following news about Iran’s supreme leader



(not a joke, real video) pic.twitter.com/JjdL3woq5Q — War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026

Δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι Τραμπ και Νετανιάχου είδαν «φωτογραφία της σορού» του Χαμενεΐ

Δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σήμερα το βράδυ με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Footage of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei’s corpse has been shown to Prime Minister Netanyahu, according to N12. — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

«Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Η σορός του περισυνελέγη από τα ερείπια του συγκροτήματός του», μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN. Σύμφωνα με το Channel 12, «μια φωτογραφία της σορού έδειξαν στον Νετανιάχου και στον Τραμπ».

Παράλληλα, δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πέντε έως δέκα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε μια αρχική ισραηλινή επίθεση.