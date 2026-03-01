Σήμερα, λίγο μετά τις 10 οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξαπολύουν νέο μεγάλο κύμα πληγμάτων στην πρωτεύουσα του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας το Ισραήλ και διάφορες αραβικές χώρες.

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο, επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπόσχονται «σκληρή τιμωρία» στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

«Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», έκρινε μέσω X ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Τη μετάβαση θα εγγυηθεί τριανδρία που θα συνθέσουν ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχουσέιν Μοχσενί Εζεΐ και μέλος του συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, σύμφωνα με δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη στην κρατική τηλεόραση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η είδηση του θανάτου αυτού που κυβέρνησε το Ιράν με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια, διαδεχόμενος τον αγιατολά Χομεϊνί, προκάλεσε επιδοκιμασίες, πανηγυρισμούς και ακούστηκε μουσική από κάποια παράθυρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι στιγμής

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξαπολύουν νέο μεγάλο κύμα πληγμάτων στην πρωτεύουσα του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη». Νεκρός ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μετά από μια μαζική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μετά από μια μαζική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχετικά με τις επιθέσεις: Οι επιθέσεις έπληξαν στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία, με μία από αυτές να σκοτώνει πάνω από 100 κορίτσια σε ένα δημοτικό σχολείο κοντά σε μια στρατιωτική βάση.

Οι επιθέσεις έπληξαν στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία, με μία από αυτές να σκοτώνει πάνω από 100 κορίτσια σε ένα δημοτικό σχολείο κοντά σε μια στρατιωτική βάση. Αντίποινα: Το Ιράν εξαπολύει νέες επιθέσεις μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, με έναν επιζώντα ηγέτη να ορκίζεται ότι θα «μαχαιρώσει» την Αμερική στην καρδιά. Το Ιράν έχει ήδη επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, στο Ισραήλ και σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει ζημιές σε αεροδρόμια, έχει συγκλονίσει πυκνοκατοικημένες περιοχές και έχει διαταράξει τις αποστολές πετρελαίου.

• Εορτασμοί και καταδίκες: Η αντίθεση μεταξύ εορτασμών και πένθους υπογραμμίζει τις βαθιές διαιρέσεις στο Ιράν. Σε όλες τις ΗΠΑ, οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, με μερικούς να γιορτάζουν και άλλους να διαμαρτύρονται για τις επιθέσεις στο Ιράν.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

10:52 IDF για τον θάνατο του Χαμενεΐ: Σκοτώθηκε σε μια επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας και με ακρίβεια»

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσημα ότι σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη χθες.

«Ο Αλί Χαμενεΐ έγινε στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από ακριβείς πληροφορίες των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

10:45 Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά του Ομάν — Τέσσερις τραυματίες, απομακρύνθηκε το πλήρωμα

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το πετρελαιοφόρο Skylight, με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά της Μουσαντάμ.

BREAKING 🔴



A Palau-flagged oil tanker named Skylight was targeted approximately 5 nautical miles off Oman’s Musandam Peninsula, in waters effectively within the Strait of Hormuz.

According to Oman’s Maritime Security Center, the entire crew has been evacuated, with multiple… — Open Source Intel (@Osint613) March 1, 2026

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ναυτικών απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το πλοίο.

يُعلن مركز الأمن البحري عن تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) وتحمل علم جمهورية (بالاو) للاستهداف، على بعد (٥) أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، وتم إخلاء جميع طاقم الناقلة المكون من (۲۰) شخصا، بينهم (١٥) شخصا يحملون الجنسية الهندية، و(٥) أشخاص من الجنسية الإيرانية.



كما تفيد… pic.twitter.com/LD9s94LEVR — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) March 1, 2026

10:37 Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στο κέντρο της Τεχεράνης (vids)

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον «στόχων του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στην καρδιά της Τεχεράνης», σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

10:33 Ιράν: Πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Κόλπο - Drones χτύπησαν το λιμάνι Ντουκμ στο Ομάν (vids)

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σήμερα αμερικανικές βάσεις στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν και σε χώρες του Κόλπου, σε απάντηση στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού εδάφους τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

10:00 Διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα του Χαμενεΐ εν μέσω πανηγυρισμών στο Ιράν για τον θάνατό του

Πλήθη ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σε διάφορες πόλεις του Ιράν αργά το Σάββατο, γκρεμίζοντας αγάλματα του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και χορεύοντας στους δρόμους, μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον 86χρονο κληρικό.

Στη νότια πόλη Γκαλέχ Νταρ, στην επαρχία Φαρς, βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα έδειξαν διαδηλωτές να ανατρέπουν μνημείο με τη μορφή του Χαμενεΐ, μέσα σε επευφημίες και φλόγες. «Ονειρεύομαι; Γεια σου, νέε κόσμε!», ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας, ενώ το πλήθος χειροκροτεί και κορνάρει.

09:47 Μέση Ανατολή: Αυτές είναι οι σημαντικότερες βάσεις του στρατού των ΗΠΑ

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αποτελούν στόχο μετά την επίθεση που δέχθηκε χθες Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και ήδη έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον τους.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

9:44 Ισραήλ: Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ - Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε ιρανικούς πυραύλους να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Tel Aviv now 🚀🔥 pic.twitter.com/cJin6XmiJg — Parwiz Hamidi _🇵🇸 (@Palestine001_) March 1, 2026

Οι σειρήνες «ήχησαν σε πολλές σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή άμεσες επιπτώσεις σε κατοικημένες περιοχές μετά την τελευταία ομοβροντία ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές

Η αστυνομία αναφέρει ότι έλαβε αναφορές για θραύσματα πυραύλων και αναχαιτιστικών πυραύλων που προσγειώθηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, και η Πυροσβεστική αναφέρει ότι ανταποκρίνεται σε διαρροή αερίου που προκλήθηκε από πτώση θραυσμάτων στη Δυτική Όχθη.

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια βομβαρδισμών, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν κοντά σε αυτά.

9:41 Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΟΑΕ τη Δευτέρα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα εκτάκτως, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ.

Η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κυβερνητών της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη θα ασχοληθεί «με ζητήματα που συνδέονται με τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του εδάφους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», πρόσθετε η ανακοίνωση.

9:37 NYT: Πώς η CIA εντόπισε τον Χαμενεΐ ύστερα από μήνες παρακολούθησης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να αξιοποίησαν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες της CIA για να στοχεύσουν την κορυφή της ιρανικής ηγεσίας σε αιφνιδιαστικό πλήγμα στην Τεχεράνη, προσαρμόζοντας τον χρόνο της επίθεσης όταν διαπιστώθηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα παρευρισκόταν σε σύσκεψη κορυφαίων αξιωματούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι New York Times, η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες, αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις κινήσεις και τα πρότυπα μετακίνησής του, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

9:13 Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει σήμερα, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

09:10 Ιράν: Νεκρός ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, σκοτώθηκε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

08:34: Ιράν: Πανηγυρισμοί στους δρόμους για τον θάνατο του Χαμενεΐ (vid)

Πανηγυρισμοί καταγράφηκαν σε περιοχές του Ιράν το Σάββατο το βράδυ, αφότου Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί.



08:46 Στόχος ιρανικών πυραύλων το αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Βίντεο δείχνουν τον κόσμο να εκκενώνει το terminal

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο δέχθηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν, με τους επιβάτες να τρέχουν να εκκενώσουν το τερματικό (terminal) του αερολιμένα.

08:45 Εκρήξεις στο Ισραήλ - Στα καταφύγια οι κάτοικοι

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν «την πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία» και η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

CNN captured the moment that a missile hit Tel Aviv on Saturday night. Follow live updates: https://t.co/j0Mj7sDXub pic.twitter.com/8VfukdCY9Q — CNN (@CNN) February 28, 2026

08:09 Προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράν: Θα χτυπηθεί με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς, αν απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς», αν η Τεχεράνη απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα.

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός, ενώ το Ιράν κήρυξε σήμερα εθνικό πένθος που θα διαρκέσει για περίοδο 40 ημερών και 7 αργίες μετά τον θάνατό του.

The moment Iranian state TV announced the death of Supreme Leader Ali Khamenei pic.twitter.com/jzvnh4qtRR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 1, 2026

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, ως αντίποινα του Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του ανώτατου ηγέτη.

Η επιβεβαίωση της Τεχεράνης και η επόμενη μέρα

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας το Ισραήλ και διάφορες αραβικές χώρες.

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο, επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπόσχονται «σκληρή τιμωρία» στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

«Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα καταλήξει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», έκρινε μέσω X ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Τη μετάβαση θα εγγυηθεί τριανδρία που θα συνθέσουν ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχουσέιν Μοχσενί Εζεΐ και μέλος του συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, σύμφωνα με δηλώσεις συμβούλου του ανώτατου ηγέτη στην κρατική τηλεόραση.

«Για όσο χρειαστεί»

Οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν «όλη την εβδομάδα» ή «για όσο χρειαστεί», ανέφερε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί ότι ο «ιρανικός λαός» έχει πλέον τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» που του έχει παρουσιαστεί για να «ανακτήσει» τον έλεγχο της χώρας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, βάζοντας στο στόχαστρο «εκτοξευτήρες πυραύλων και εγκαταστάσεις της αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Το πτώμα του ανώτατου ηγέτη «ανασύρθηκε από τα συντρίμμια» του κτιριακού συγκροτήματός του, ανέφερε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο KAN, ενώ, σύμφωνα με το Κανάλι 12, «φωτογραφία του πτώματος επιδείχθηκε» στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία υποστήριξε ότι επτά ανώτατοι ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι «εξαλείφθηκαν» κατά τη διάρκεια των πληγμάτων του: ανάμεσά τους, κατ’ αυτόν, ήταν ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχαμάντ Πακπούρ, και ο γραμματέας του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, ο Αλί Σαμχανί.

Οι θάνατοι των δυο τελευταίων επιβεβαιώθηκαν επίσης από την Τεχεράνη.

Δάκρυα λύπης αλλά και πανηγυρισμοί

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν σήμερα στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν "Θάνατος στην Αμερική!", "Θάνατος στο Ισραήλ!" ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Thousands of Iranians gathered in cities across the country to mourn the killing of Supreme Leader Ali Khamenei, following official confirmation by state media.



Large crowds filled streets in Tehran and other major cities, with mourners waving flags, holding portraits and… pic.twitter.com/ODTgKgP1W2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 1, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η είδηση του θανάτου αυτού που κυβέρνησε το Ιράν με σιδηρά πυγμή για 37 χρόνια, διαδεχόμενος τον αγιατολά Χομεϊνί, προκάλεσε επιδοκιμασίες, πανηγυρισμούς και ακούστηκε μουσική από κάποια παράθυρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε λογαριασμούς κατοίκων εντός του Ιράν, η είδηση ​​προκάλεσε μια έκρηξη συναισθημάτων - χαράς, σοκ και δυσπιστίας σε ίσο βαθμό.

Ένας χρήστης έγραψε στο X: «Κλαίω, γελάω, ουρλιάζω και βιώνω κάθε συναίσθημα στον κόσμο σε τρία δευτερόλεπτα».

Σύμφωνα με πηγές στην Τεχεράνη που ήταν ακόμα σε θέση να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο μέσω του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, οι κάτοικοι έσκυψαν από τα παράθυρα ή συγκεντρώθηκαν σε στέγες λίγο μετά την ανακοίνωση, φωνάζοντας πανηγυρίζοντας.

Ισραήλ: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τη χώρα - ήχησαν οι σειρήνες

Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επίθεση ενεργοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός, ο οποίος σημείωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τη χώρα.

A ballistic missile fired by Iranian forces struck central Tel Aviv late Saturday night, causing at least one civilian death and wounding more than 20 others.



Video footage shows a fiery explosion on impact, with residents and Israeli forces running to shelters as air raid… pic.twitter.com/10mfzMHAQT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 1, 2026

"Πριν λίγο σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ", έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο Telegram, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναχαίτισής τους.

Ιράν: Η χώρα ήταν προετοιμασμένη «για όλα τα σενάρια»

Το Ιράν είχε προετοιμαστεί "για όλα τα σενάρια", περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

"Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια", δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου "πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας" και "θα υποστούν τις συνέπειες".

Ισραήλ: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη», εκτίμησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Κατς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ίσραελ Κατς, εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι "αποδόθηκε δικαιοσύνη".

"Ο Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε (...) όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού φρουρίου", έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη μια συντριπτική ήττα", πρόσθεσε.