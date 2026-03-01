Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αποτελούν στόχο μετά την επίθεση που δέχθηκε χθες Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και ήδη έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον τους.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μπαχρέιν

Στο μικρό βασίλειο του Κόλπου βρίσκεται μια σημαντική ναυτική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος. Σε αυτό το λιμάνι σε βαθιά νερά ελλιμενίζονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πλοία, όπως τα αεροπλανοφόρα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποίει τη βάση αυτή από το 1948.

Κατάρ

Στη χώρα αυτή βρίσκεται η βάση αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή. Εκεί βρίσκονται πολλά κέντρα διοίκησης της Centcom -- του μικτού διοικητηρίου του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις του σε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από την Αίγυπτο στα ανατολικά ως το Καζακστάν στα δυτικά.

Επίσης η βάση αυτή φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη και μέσα εναέριας μεταφοράς και ανεφοδιασμού εν πτήσει όπως και μονάδες πληροφοριών και σταθμεύουν περίπου 10.000 αμερικανικά στρατεύματα.

Κουβέιτ

Στη χώρα βρίσκονται πολλές αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων το στρατόπεδο Αριφζάν, όπου στεγάζεται η προωθημένη έδρα του στρατού ξηράς της Centcom, αλλά και η αεροπορική βάση Άλι αλ Σάλεμ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ.

Εξάλλου το στρατόπεδο Μπέρινγκ δημιουργήθηκε το 2003 στη διάρκεια του πολέμου του Ιράκ και αποτελεί βάση για τις μονάδες του αμερικανικού στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση αλ Ντάφρα, που βρίσκεται νότια του Αμπού Ντάμπι, είναι κρίσιμης σημασίας για την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Επίσης το λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι, αν και δεν είναι επισήμως αμερικανική βάση, είναι το μεγαλύτερο που υποδέχεται πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, στη δυτική επαρχία Άνμπαρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις και συνεισφέροντας στις αποστολές του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το 2020 η βάση αυτή έγινε στόχος πληγμάτων του Ιράν σε αντίποινα για τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμανί σε αμερικανική επίθεση.

Επίσης στην αεροπορική βάση της Αρμπίλ, που βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται κατά των τζιχαντιστών.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα, που ήταν 2.321 το 2024 σύμφωνα επιστολή του Λευκού Οίκου, ενεργούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση

Κάποια στρατεύματα σταθμεύουν περίπου 60 χλμ. νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Μουγουαφάκ αλ Σάλτι βρίσκεται στην Αζράκ, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμάν.

Συρία

Οι ΗΠΑ διατηρούν εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία σε σειρά εγκαταστάσεων στη Συρία, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Τα στρατεύματα αυτά όμως αποσύρονται από τη χώρα, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα, όπως δήλωσαν πρόσφατα πολλές πηγές στο AFP.

