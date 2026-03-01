Στην τελική ευθεία οι πρώτες μπαταρίες - «Τρέχουν» δοκιμές σε Χρηματιστήριο Ενέργειας και ΑΔΜΗΕ

Η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο των πρώτων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό σύστημα έχει ξεκινήσει. Εκτός απροόπτου, οι πρώτες μπαταρίες αναμένεται να «ηλεκτριστούν» μέσα στον Μάρτιο, σηματοδοτώντας μια δομική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τις τελευταίες ημέρες προηγήθηκε μια εντατική περίοδος τεχνικών δοκιμών, προσομοιώσεων και προσαρμογής των συμμετεχόντων στα νέα δεδομένα.

Προσομοιώσεις προσφορών και «εκπαίδευση» της αγοράς

Από τις 2 Φεβρουαρίου, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας έχει ενεργοποιήσει κύκλο δοκιμών με τη συμμετοχή των παικτών της αγοράς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προσομοιώσεις υποβολής προσφορών και εντολών, με στόχο να διαπιστωθεί στην πράξη η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των συμμετεχόντων.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι οι δοκιμές δεν έχουν αναδείξει μέχρι στιγμής τεχνικά προβλήματα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα για έναρξη λειτουργίας των πρώτων μονάδων στις αρχές Μαρτίου παραμένει εφικτό.

Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα από το ΕΧΕ, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αλλαγές που συνεπάγεται η ενσωμάτωση των μπαταριών στις αγορές. Από τον τρόπο δήλωσης διαθεσιμότητας έως τη συμμετοχή στα επιμέρους «ταμπλό», η διαδικασία αναλύθηκε βήμα προς βήμα. Η συμμετοχή –που άγγιξε τα 280 άτομα– αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη της αγοράς να προσαρμοστεί έγκαιρα.

Ο ρόλος των ΦοΣΕ και τα πρώτα «τεστ»

Μέχρι στιγμής, έξι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) έχουν συμμετάσχει ενεργά στις δοκιμές. Αν και ο αριθμός ενδέχεται να θεωρηθεί περιορισμένος, πηγές της αγοράς εξηγούν ότι η πλειονότητα των έργων αποθήκευσης θα δραστηριοποιηθεί μέσω ΦοΣΕ, γεγονός που καθιστά κομβική τη συμμετοχή των βασικών εκπροσώπων.

Άλλωστε, οι εγγεγραμμένοι ΦοΣΕ στην ελληνική αγορά είναι περισσότεροι, ωστόσο –όπως προκύπτει από τα δεδομένα– οι κύριοι «παίκτες» έχουν ήδη προσέλθει στη διαδικασία. Με την απόφαση του ΕΧΕ να παρατείνει τις προσομοιώσεις έως τις 27 Φεβρουαρίου, δίνεται επιπλέον χρόνος ώστε να καλυφθεί και το υπόλοιπο ενδιαφέρον, ιδίως ενόψει της σταδιακής ένταξης περισσότερων έργων στο σύστημα.

Δοκιμές επαφών και το «πράσινο φως»

Παράλληλα με τις ασκήσεις στην αγορά, βρίσκονται σε εξέλιξη και τεχνικές δοκιμές διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων του ΕΧΕ και του ΑΔΜΗΕ. Ο Διαχειριστής πραγματοποιεί αντίστοιχες δοκιμές με τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανταλλαγή δεδομένων, οι δηλώσεις φορτίου και οι εντολές κατανομής θα εκτελούνται απρόσκοπτα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από τις δοκιμές ηλεκτρισμού (energization tests) των ίδιων των μονάδων αποθήκευσης – ουσιαστικά το σημείο από το οποίο και μετά οι μπαταρίες θα αρχίσουν να μετρούν ως ενεργό κομμάτι του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος.

Η εκκρεμότητα με τα μητρώα και η νομοθετική ρύθμιση

Το μοναδικό θεσμικό «αγκάθι» που απομένει αφορά την εγγραφή των σταθμών αποθήκευσης στα μητρώα των ΦοΣΕ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα διευρύνει ρητά το αντικείμενο των Φορέων ώστε να μπορούν να εκπροσωπούν και έργα αποθήκευσης.

Η ρύθμιση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα «κλειδώσει» το θεσμικό πλαίσιο συμμετοχής των μπαταριών στις αγορές και θα άρει κάθε αβεβαιότητα για τον τρόπο εκπροσώπησής τους.

Μια νέα φάση για το σύστημα

Η ένταξη των πρώτων μπαταριών δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική προσθήκη. Σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο σύστημα, ικανό να απορροφά μεγαλύτερα μερίδια ΑΠΕ, να εξομαλύνει διακυμάνσεις και να ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού.

Με τις δοκιμές να εξελίσσονται ομαλά και την αγορά να «εκπαιδεύεται» σε πραγματικό χρόνο, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα φαίνεται έτοιμο να περάσει σε μια νέα, πιο ώριμη φάση, όπου η αποθήκευση παύει να είναι σχέδιο επί χάρτου και γίνεται επιχειρησιακή πραγματικότητα.