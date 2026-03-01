Κ. Βουδούρης στα Μακεδονικά Νέα

Κάτω από το νερό εξακολουθούν να βρίσκονται περισσότερα από 150.000 στρέμματα στον Έβρο, ο οποίος πλήττεται για εβδομάδες από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, με τη στάθμη του ποταμού να ανεβαίνει έως τα 6,5 μέτρα σε χωριά όπως τα Λάβαρα και το Πύθιο και τους αγρότες της περιοχής να κάνουν λόγο για μια χαμένη χρονιά.Αν και τα πρώτα σημάδια εκτόνωσης του φαινομένου έχουν κάνει την εμφάνισή τους, η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έκδηλη, όταν οι τόνοι νερού υποχωρήσουν και ο καλλιεργήσιμος κάμπος θα μοιάζει περισσότερο με απέραντη λίμνη λάσπης.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr