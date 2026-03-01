Ιράν: Πανηγυρισμοί στους δρόμους για τον θάνατο του Χαμενεΐ (vid)

Πανηγυρισμοί καταγράφηκαν σε περιοχές του Ιράν το Σάββατο το βράδυ, αφότου Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε λογαριασμούς κατοίκων εντός του Ιράν, η είδηση ​​προκάλεσε μια έκρηξη συναισθημάτων - χαράς, σοκ και δυσπιστίας σε ίσο βαθμό.

Video of cheers & celebrations in Tehran over death of #Khamenei, a man who ruled #Iran for > 3 decades by iron fist and exported the militant ideology across Levant. Via BBC: pic.twitter.com/K3Ebxr0LnH — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 28, 2026

Rejoice in the happiness of the Iranian people, especially of Iranian women, even if you oppose Trump. There's room in your mind for both feelings. (Below, celebrations in Isfahan, Iran) pic.twitter.com/DF6eafFsXv — Frida Ghitis (@FridaGhitis) March 1, 2026

Despite regime crackdowns, Iranians continued to take to the streets to celebrate the fall of the Ayatollah this morning. pic.twitter.com/3AmuN6kUDx — Tehran_Link پشت‌پرده‌ای‌ها (@Posht_Parde) March 1, 2026

Ένας χρήστης έγραψε στο X: «Κλαίω, γελάω, ουρλιάζω και βιώνω κάθε συναίσθημα στον κόσμο σε τρία δευτερόλεπτα».

Σύμφωνα με πηγές στην Τεχεράνη που ήταν ακόμα σε θέση να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο μέσω του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, οι κάτοικοι έσκυψαν από τα παράθυρα ή συγκεντρώθηκαν σε στέγες λίγο μετά την ανακοίνωση, φωνάζοντας και πανηγυρίζοντας.

Στη νότια πόλη Γκαλέχ Νταρ, στην επαρχία Φαρς, βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα έδειξαν διαδηλωτές να ανατρέπουν μνημείο με τη μορφή του Χαμενεΐ, μέσα σε επευφημίες και φλόγες.

Παράλληλα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρω του Διαδικτύου κόσμος σε Αυστραλία, Καναδά, Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν το Σάββατο μετά την είδηση ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.