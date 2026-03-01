Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν «την πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία» και η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων προς τη χώρα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκδίδουν ανακοίνωση λέγοντας ότι οι πολίτες σε περιοχές όπου ηχούν σειρήνες θα πρέπει να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας, καθώς καταρρίπτουν τους πυραύλους.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ έπειτα από ομοβροντία ιρανικών πυραύλων. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε χθες βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ, όπως και στην Ιερουσαλήμ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP. Σήμερα το πρωί ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της επικράτειας, με τον στρατό να κάνει λόγο για νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Εκρήξεις σε Σαουδική Αραβία και Εμιράτα

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, στο Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι, στη Ντόχα, στο Κουβέιτ και στη Μανάμα. Στο Μπαχρέιν, υψώθηκε στήλη καπνού στην περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται μεγάλη αμερικανική ναυτική βάση.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους και drones του Ιράν και ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ανταποδώσουν πυρ.

Στο Αμπού Ντάμπι, ένας άνθρωπος, «υπήκοος ασιατικής χώρας» σκοτώθηκε όταν κατέπεσαν «συντρίμμια πυραύλου που αναχαιτίστηκε», σύμφωνα με τις αρχές. Άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κατάρ, στο Ντουμπάι και στο Κουβέιτ.