Reuters, CNN

Η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει σήμερα, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα», τόνισε.

Παράλληλα ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί η χώρα.

«Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», υπογράμμισε καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.

Όπως αναφέρει το CNN, η διαδικασία διαδοχής του Χαμενεΐ έχει εφαρμοστεί μόνο μία φορά από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979: όταν ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε εσπευσμένα μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο νέος ηγέτης πρέπει: να είναι άνδρας, σιίτης κληρικός, να διαθέτει πολιτική επάρκεια και ηθικό κύρος και να επιδεικνύει πίστη στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι;

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (56)

Δεύτερος γιος του ανώτατου ηγέτη, θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο και διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την παραστρατιωτική Basij.

Ωστόσο, η διαδοχή πατέρα-γιου αποδοκιμάζεται στον σιιτικό κλήρο και στο επαναστατικό καθεστώς που ανέτρεψε τη μοναρχία.

Επιπλέον, δεν είναι ανώτερος κληρικός ούτε κατέχει επίσημο αξίωμα.

Αλίρεζά Αραφί (67)

Κληρικός με διοικητική εμπειρία και στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ. Είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Ειδικών, πρώην μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών και επικεφαλής του συστήματος θρησκευτικών σχολών.

Θεωρείται ικανός γραφειοκράτης, αλλά όχι πολιτικό «βαρύ όνομα» ούτε πρόσωπο με ισχυρούς δεσμούς με τον μηχανισμό ασφαλείας.

Μοχαμάντ Μεχντί Μιρμπαγερί (αρχές 60)

Σκληροπυρηνικός κληρικός και μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, εκπροσωπεί την πιο συντηρητική πτέρυγα. Αντιτίθεται έντονα στη Δύση και θεωρεί αναπόφευκτη τη σύγκρουση πιστών και «απίστων».

Διευθύνει την Ακαδημία Ισλαμικών Επιστημών στην Κομ.

Χασάν Χομεϊνί (αρχές 50)

Εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί, διαθέτει ισχυρή θρησκευτική και επαναστατική νομιμοποίηση. Διαχειρίζεται το μαυσωλείο του Χομεϊνί, αλλά δεν έχει ασκήσει δημόσιο αξίωμα και φαίνεται να έχει περιορισμένη επιρροή στον μηχανισμό ασφαλείας.

Θεωρείται λιγότερο σκληροπυρηνικός και αποκλείστηκε από τη Συνέλευση των Ειδικών το 2016.

Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί (τέλη 60)

Ανώτερος κληρικός με στενούς δεσμούς με τα θεσμικά όργανα διαδοχής. Υπηρετεί ως πρώτος αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Ειδικών και θεωρείται κοντά στον Χαμενεΐ, αλλά διατηρεί χαμηλό προφίλ και δεν διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή