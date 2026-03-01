Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να αξιοποίησαν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες της CIA για να στοχεύσουν την κορυφή της ιρανικής ηγεσίας σε αιφνιδιαστικό πλήγμα στην Τεχεράνη, προσαρμόζοντας τον χρόνο της επίθεσης όταν διαπιστώθηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα παρευρισκόταν σε σύσκεψη κορυφαίων αξιωματούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι New York Times, η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες, αποκτώντας ολοένα μεγαλύτερη βεβαιότητα για τις κινήσεις και τα πρότυπα μετακίνησής του, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία πληροφορήθηκε ότι το Σάββατο το πρωί επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων σε συγκρότημα ηγεσίας στο κέντρο της Τεχεράνης. Το πιο κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν εκεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν τον χρόνο της επίθεσης, εν μέρει για να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή πληροφορία, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις αποφάσεις.

Η πληροφορία παρείχε ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια κρίσιμη και άμεση επιτυχία: την εξόντωση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων και τη δολοφονία του αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η εντυπωσιακά ταχεία εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αντανακλούσε τον στενό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ πριν από την επίθεση, καθώς και τη βαθιά γνώση που είχαν αναπτύξει για την ιρανική ηγεσία — ιδίως μετά τον περσινό πόλεμο των 12 ημερών.

Η επιχείρηση ανέδειξε επίσης την αποτυχία της ιρανικής ηγεσίας να λάβει επαρκή μέτρα προφύλαξης, σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έστελναν σαφή μηνύματα προετοιμασίας για πόλεμο.

Η CIA διαβίβασε στο Ισραήλ τις πληροφορίες της, οι οποίες παρείχαν «υψηλής ακρίβειας» εντοπισμό της θέσης του Χαμενεΐ, σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν σχετικά.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που αρχικά σχεδίαζαν νυχτερινό πλήγμα, αποφάσισαν να αλλάξουν τον χρόνο της επίθεσης ώστε να εκμεταλλευτούν τη συγκέντρωση στο κυβερνητικό συγκρότημα της Τεχεράνης το πρωί του Σαββάτου.

