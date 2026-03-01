Διάγγελμα Τραμπ: Θα εκδικηθούμε για τον θάνατο των στρατιωτών μας - Συνεχίζουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι

Διάγγελμα μέσα από την πλατφόρμα Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν λέγοντας ότι θα εκδικηθεί τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και προειδοποιεί την αμερικανική κοινή γνώμη ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες απώλειες.

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την εκτίμησή του ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση «μαζικής επιχείρησης», η οποία - όπως είπε - δεν αφορά μόνο την ασφάλεια της παρούσας περιόδου, αλλά και των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας» ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «εκατοντάδες» στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη χτυπηθεί και ότι εννέα πλοία της χώρας έχουν καταστραφεί. «Η αποστολή θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι στόχοι των ΗΠΑ» συμπλήρωσε.

Αποκάλεσε τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε χθες σε επιθέσεις - «άθλιο και κακό άνθρωπο» που είχε στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Τραμπ στην Daily Mail: Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες

Νωρίτερα, σε αποκαλυπτική τηλεφωνική συνέντευξη στη Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών και εκτιμώντας ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

Οι τρεις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους. «Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας πως σε τέτοιου είδους αποστολές «δυστυχώς αναμένονται απώλειες». Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο νέων θυμάτων, τονίζοντας: «Μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να συμβεί ξανά».

Σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι «εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκε ολόκληρη η ηγεσία τους, πολύ περισσότερα από όσα περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48».

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για πιθανή παύση των επιθέσεων. «Θέλουν να μιλήσουν, αλλά τους είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει την περασμένη εβδομάδα, όχι αυτή», ανέφερε. Μιλώντας από το θέρετρό του, το Mar-a-Lago, σημείωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με στρατιωτικούς επιτελείς και προετοιμάζεται για νέο διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Ιορδανίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η περιφερειακή εμπλοκή είναι ήδη ενεργή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ουάσιγκτον, ενώ συνεργάτες του έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτικών. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα τις συναντήσει «την κατάλληλη στιγμή».

Κλείνοντας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, εκτιμώντας πως μετά το τέλος των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αναδυθεί ένα δημοκρατικό καθεστώς. «Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και πολλά θετικά μπορούν να προκύψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραμπ στο Axios: Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να ανακάμψουν από αυτή την επίθεση

Υπενθυμίζεται πως χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις στο Axios. O Nτόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει αρκετές «εξόδους» από την επιχείρηση Epic Fury, όπως αποκαλείται η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Μπορώ να το παρατείνω και να αναλάβω τον έλεγχο της όλης υπόθεσης, ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις μέρες και να πω στους Ιρανούς: «Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε [τα πυρηνικά και πυραυλικά σας προγράμματα]»», δήλωσε στο Axios ο Τραμπ σε μια πεντάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη από το Mar-a-Lago. «Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να ανακάμψουν από αυτή την επίθεση», εκτίμησε ο Τραμπ.

Tραμπ στο Channel 12: Το Ιράν δεν ήθελε μια συμφωνία

O Τραμπ επίσης χθες δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Ιράν επανειλημμένα πλησίαζε σε συμφωνία και στη συνέχεια υπαναχωρούσε, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν επιθυμούσε ποτέ πραγματικά μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει τις επιθέσεις του Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια και διαπίστωσε ότι «κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό - ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς το πλήγμα του Ιουνίου, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα.

Περιέγραψε επίσης μια «καλή συνομιλία» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι «είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», και πρόσθεσε ότι διαθέτει πολλαπλές επιλογές εξόδου: είτε να παρατείνει την εκστρατεία και να «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την τερματίσει μέσα σε λίγες ημέρες και να προειδοποιήσει το Ιράν να μην επιχειρήσει ανασυγκρότηση, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη θα τους πάρει χρόνια.