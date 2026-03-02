Άνοδος άνω του 6% για το πετρέλαιο - Το βλέμμα στραμμένο στο Στενό του Ορμούζ

Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές τις επόμενες ημέρες, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς εκτιμούν τον αντίκτυπο στις προμήθειες, ειδικά στις ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός διαύλου για περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 6,48% τη Δευτέρα στα 77,58 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα πολλών μηνών, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και την εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη του, Αλί Χαμενεΐ, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει τα πυρά κατά του Ισραήλ και τουλάχιστον επτά άλλων χωρών.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού σημείωναν άνοδο 6,18% στα 71,16 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε δεξαμενόπλοια και πολλοί πλοιοκτήτες, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η τιμή του Brent θα κυμανθεί μεταξύ 80 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σημείωμα που εξέδωσαν. Η τράπεζα αναμένει ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν στα 70 δολάρια ανά βαρέλι με την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι υπάρχει πραγματικό ασφάλιστρο κινδύνου 18 δολαρίων ανά βαρέλι στις τιμές του αργού πετρελαίου, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας την Κυριακή. Αναμένει ότι ο εκτιμώμενος αυτός αντίκτυπος θα μετριαστεί σε ασφάλιστρο 4 δολαρίων, εάν μόνο το 50% των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ διακοπεί για ένα μήνα.

«Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου μπορούν να αυξηθούν σημαντικά περισσότερο εάν η αγορά απαιτήσει ασφάλιστρο για τον κίνδυνο πιο επίμονων διαταραχών στην προσφορά», ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα.

Η Wood Mackenzie ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να υπερβούν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, εάν η ροή των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού δεν αποκατασταθεί γρήγορα.

«Η διακοπή δημιουργεί διπλό σοκ προσφοράς: όχι μόνο διακόπτονται οι τρέχουσες εξαγωγές μέσω του Στενού, αλλά και οι πρόσθετοι όγκοι της OPEC+ και, τελικά, το μεγαλύτερο μέρος της εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας της OPEC – που συνήθως αποτελεί βασικό μοχλό εξισορρόπησης της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου – είναι απρόσιτα, ενώ η πλωτή οδός παραμένει κλειστή», ανέφεραν οι αναλυτές της WoodMac σε σημείωμα.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα για τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές της Societe Generale δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το πιο πιθανό σενάριο για τις τιμές του πετρελαίου είναι μια βραχύβια άνοδος, ακολουθούμενη από μερική υποχώρηση, καθώς οι αγορές θεωρούν αξιόπιστη τη συνέχεια του εφοδιασμού.