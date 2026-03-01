Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για επιθέσεις κατά του Ιράν

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.

Καταφθάνει στην Ανατολική Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle

Με τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν να κλιμακώνονται και την προσπάθεια της Τεχεράνης να πλήξει στόχους στις γειτονικές χώρες αίσθηση προκαλεί η απόφαση της Γαλλίας να στείλει το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ (Charles de Gaulle) στην περιοχή.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, το αεροπλανοφόρο έλαβε εντολή να διακόψει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα και να κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο. Είδηση που δείχνει ότι οι πολεμικές συγκρούσεις αναμένονται να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι το αεροπλανοφόρο μεταφέρει μαχητικά αεροσκάφη Rafale και αποτελεί το καμάρι της γαλλικής ναυτικής δύναμης.