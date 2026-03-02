Άνοδος 2,40% για τον χρυσό και 1,2% για το ασήμι καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο άνω του 2% στις ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να επενδύσουν σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μετά τις μεγάλες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, στις 06:35 ώρα Ελλάδας τα futures του χρυσού αυξήθηκαν κατά 2,40% στα 5.373,76 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου.

Παράλληλα, η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε άνοδο κατά 1,55%, διαμορφούμενη στα 5.359,86 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αγορές αντέδρασαν στην άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η δολοφονία του ισχυρότερου προσώπου του Ιράν προκάλεσε φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση και πιθανή διακοπή των μεταφορών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης παγκόσμιας ενεργειακής αρτηρίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια νέα σειρά επιθέσεων κατά της Τεχεράνης την Κυριακή, με πυραύλους και αεροσκάφη να στοχεύουν τις υποδομές διοίκησης και την αεροπορική άμυνα. Η Τεχεράνη απάντησε με περαιτέρω πυραυλικές επιθέσεις κατά του ισραηλινού εδάφους και των αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο.

Ο γεωπολιτικός σοκ προκάλεσε μια κλασική κίνηση αποφυγής κινδύνου σε όλες τις αγορές, με τις μετοχές να υποχωρούν και το αργό πετρέλαιο να σημειώνει άνοδο, ενισχύοντας τη ζήτηση για χρυσό ως αποθεματικό αξίας.

«Η εκτίμηση της έκτασης αυτής της κίνησης είναι προφανώς αρκετά δύσκολη, αν και θα επισήμαινα τα 5.400 δολάρια/ουγγιά, ακολουθούμενα από το ρεκόρ υψηλής τιμής στα τέλη Ιανουαρίου στα 5.595 δολάρια/ουγγιά, ως τα βασικά επίπεδα που πρέπει να παρακολουθήσουμε προς τα πάνω», δήλωσε ο Michael Brown, Ανώτερος Στρατηγικός Ερευνητής στη Pepperstone.

«Οι εξελίξεις αυτού του Σαββατοκύριακου ενισχύουν τα ισχυρά θεμελιώδη επιχειρήματα υπέρ του χρυσού, ο οποίος θα συνεχίσει να επωφελείται από τις εισροές σε ασφαλείς επενδύσεις σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο, με την ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και τα αποθέματα να παρέχουν επίσης ευνοϊκές συνθήκες», πρόσθεσε.

Ο Brown βλέπει επίσης μια πιθανή άνοδο του πολύτιμου μετάλλου προς τα 6.000 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους. Ο χρυσός έχει αυξηθεί σχεδόν 25% φέτος, υποστηριζόμενος από γεωπολιτικούς κινδύνους, αγορές από κεντρικές τράπεζες και προσδοκίες χαλάρωσης της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Μεταξύ των υπολοίπων πολύτιμων μετάλλων, οι τιμές του ασημιού αυξήθηκαν 1,02% στα 94,24 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα κέρδισε 0,3% στα 2.396,11 δολάρια/ουγγιά.