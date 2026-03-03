Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, καθώς η διεύρυνση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αύξησαν τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά από τη νευραλγική πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent διαμορφώθηκαν στα 79,44 δολ./βαρέλι, αυξημένα κατά 1,70 δολ. ή 2,2%, έως τις 06:00 ώρα Ελλάδας. Τη Δευτέρα, το Brent εκτινάχθηκε έως τα 82,37 δολ./βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 2025, αν και περιόρισε τα κέρδη του για να κλείσει με άνοδο 6,7%.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,17 δολ. ή 1,6%, στα 72,40 δολ./βαρέλι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχε αρχικά ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2025, πριν υποχωρήσει, κλείνοντας πάντως με άνοδο 6,3%.

«Καθώς δεν διαφαίνεται γρήγορη αποκλιμάκωση, με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστά και το Ιράν να δείχνει πρόθεση να στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, οι ανοδικοί κίνδυνοι παραμένουν και αυξάνονται όσο παρατείνεται η σύγκρουση», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG, Τόνυ Σίκαμορ.

Ο αεροπορικός πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν διευρύνθηκε τη Δευτέρα, με το Ισραήλ να επιτίθεται στον Λίβανο και το Ιράν να απαντά με πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών σε χώρες του Κόλπου και κατά δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποφεύγουν επίσης τη θαλάσσια οδό, καθώς ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ακυρώσει καλύψεις για πλοία, ενώ τα παγκόσμια ναύλα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από ιρανικά δημοσιεύματα τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα οποία ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και προειδοποίησε ότι το Ιράν θα ανοίξει πυρ σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τα διασχίσει.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Η αγορά συνεχίζει να αποτιμά τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμα την Τρίτη.

«Παρότι υπάρχουν ανησυχίες για τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την αγορά θα ήταν το Ιράν να στοχοποιήσει πρόσθετες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο παρατεταμένες διακοπές», πρόσθεσαν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει «κάποιο χρόνο», αλλά δεν θα κρατήσει χρόνια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν αυξημένες τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγορές εστιάζουν στις επιπτώσεις της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Η Bernstein αύξησε τη Δευτέρα την υπόθεσή της για τη μέση τιμή του Brent το 2026 από 65 σε 80 δολ./βαρέλι, αλλά σε ένα ακραίο σενάριο παρατεταμένης σύγκρουσης βλέπει τιμές 120-150 δολ./βαρέλι.

Σε άνοδο και τα futures στα διυλισμένα προϊόντα

Άνοδο καταγράφουν και τα συμβόλαια των διυλισμένων προϊόντων, καθώς η Μέση Ανατολή είναι βασικός προμηθευτής καυσίμων και οι μονάδες επεξεργασίας βρίσκονται σε κίνδυνο. Τη Δευτέρα, η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριό της μετά από πλήγμα με drone.

Τα συμβόλαια αμερικανικού ultra-low-sulfur diesel ήταν αυξημένα κατά 4,2% στα 3,0207 δολ./γαλόνι, αφού τη Δευτέρα άγγιξαν υψηλό διετίας, ενώ τα συμβόλαια βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 1,7% στα 2,4113 δολ./γαλόνι, μετά από άνοδο 3,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια gasoil κέρδισαν 4,3% στα 925 δολ./μετρικό τόνο, αφού τη Δευτέρα είχαν σημειώσει άνοδο 18%.

«Ψηλά» ο χρυσός και το ασήμι

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αυξάνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί σε παρατεταμένο περιφερειακό πόλεμο και να εντείνει την αβεβαιότητα.

Συγκεκριμένα. η τιμή spot του χρυσού στις 06:46 ώρα Ελλάδας σημείωσε άνοδο 0,84% στα 5.366,83 δολάρια ανά ουγγιά. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το πολύτιμο μέταλλο ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο άνω των τεσσάρων εβδομάδων, μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του χρυσού για παράδοση τον Απρίλιο ενισχύθηκαν κατά 1,28% στα 5.379,79 δολάρια.

«Το εύρος και η διάρκεια της σύγκρουσης παραμένουν απολύτως ανοιχτά, και με αυτή την αβεβαιότητα να κυριαρχεί, ο χρυσός απορροφά τη “μερίδα του λέοντος” από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Tim Waterer.

Το δολάριο κινήθηκε κοντά στο υψηλό άνω των πέντε εβδομάδων που άγγιξε τη Δευτέρα, στηριζόμενο από σταθερή ζήτηση και επιφυλακτικό κλίμα στις αγορές.

Παρότι ένα ισχυρότερο δολάριο συνήθως καθιστά ακριβότερα τα σε δολάρια αποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία – όπως ο χρυσός – για κατόχους άλλων νομισμάτων, αυτή η αντίστροφη σχέση δεν είναι απόλυτη. Σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας, όπως σε κλιμακούμενη σύγκρουση ή ευρύτερη μεταβλητότητα, οι επενδυτές συχνά αγοράζουν και δολάριο και χρυσό ως ασφαλή καταφύγια.

«Ο χρυσός πιθανότατα θα διαπραγματευόταν υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, αν δεν υπήρχε η ενίσχυση του δολαρίου από τότε που η σύγκρουση κλιμακώθηκε. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό βρίσκονται στο επίκεντρο για τους traders αυτή τη στιγμή, δεδομένης της πορείας των τιμών του πετρελαίου και του μειωμένου όγκου ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Waterer.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 90,67 δολάρια/ουγγιά την Τρίτη, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε φτάσει σε υψηλό άνω των τεσσάρων εβδομάδων.

Η πλατίνα πρόσθεσε 0,6% στα 2.316,50 δολάρια/ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 1,6% στα 1.795,08 δολάρια.