Στην πρώτη απευθείας ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα στην τελετή απονομής του Μεταλλίου της Τιμής στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν απαραίτητη επειδή «το συμβατικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτυσσόταν ραγδαία και δραματικά, και αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή, κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που σταθμεύουν στο εξωτερικό».

Και πρόσθεσε ότι «το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τοπικές όσο και στο εξωτερικό, και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».

Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν η τελευταία καλή μας ευκαιρία να χτυπήσουμε για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά.

«Δεν βαριέμαι»: Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει πέντε εβδομάδες - αλλά μπορεί να διαρκέσει «πολύ περισσότερο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την ενημέρωση, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «σημαντικά μπροστά από τις χρονικές μας προβλέψεις» τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

Ενώ προσθέτει ακόμη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «την ικανότητα να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από αυτό», προτού απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι θέλει να τερματίσει την επιχείρηση «πολύ γρήγορα».

«Δεν βαριέμαι, δεν υπάρχει τίποτα το βαρετό σε αυτό», προσθέτει ο Τραμπ.

«Κάποιος είπε από τα μέσα ενημέρωσης: «Νομίζω ότι θα βαρεθεί μετά από μία ή δύο εβδομάδες»... όχι, δεν βαριόμαστε. Εγώ δεν βαριέμαι ποτέ», ανέφερε.

Τραμπ: Δεν αποκλείει χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν - «Το μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμα»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί», προσθέτοντας ότι η προοπτική αυτή δεν «τον αγχώνει», σε συνέντευξή του στη New York Post.

«Δεν με αγχώνει (η αποστολή) χερσαίων στρατευμάτων - όπως όλοι οι πρόεδροι λένε "Δεν θα υπάρξουν χερσαία στρατεύματα". Δεν το λέω αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας, «λέω, "Πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε" ή "αν χρειαστεί"».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε στο CNΝ πως το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη, και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε ο Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας. «Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», είπε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε ευρύ φάσμα θεμάτων στη συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για την εκτεταμένη ιρανική αντεπίθεση και του αναμενόμενου σχεδίου διαδοχής της χώρας.

Για το πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, ο πρόεδρος είπε: «Δεν θέλω να δω να συνεχίζεται για πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα κρατούσε τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.»

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι.» «Πράγματι το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές εκεί έξω.»

Και πρόκειται να γίνει ακόμη λιγότερο ασφαλές, είπε ο πρόεδρος.