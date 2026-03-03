Προειδοποίησεις του Τραμπ: Σχεδόν απεριορίστα τα αποθέματα οπλισμού των ΗΠΑ - Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα»

Νέες προειδοποίησεις προς το Ιράν έστειλε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως τα αποθέματα οπλισμού των ΗΠΑ είναι σχεδόν απεριόριστα ενώ υπογράμμισε πως «οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται "για πάντα" και με μεγάλη επιτυχία».

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε πως «τα αποθέματα πολεμικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μεσαίου και ανώτερου του μεσαίου επιπέδου, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα - Όπως μου αναφέρθηκε σήμερα, διαθέτουμε σχεδόν απεριόριστες προμήθειες αυτών των όπλων».

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται "για πάντα" και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις προμήθειες (οι οποίες είναι καλύτερες από τα καλύτερα όπλα άλλων χωρώ!). Στο ανώτατο επίπεδο, διαθέτουμε καλές προμήθειες, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ακόμα, ο Τραμπ επιτέθηκε στον προκάτοχο του, Τζο Μπάιντεν ενώ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να σημειώσουν μεγάλες νίκες.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου: