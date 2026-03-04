Ο Ανάλγητος

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Εκθέσεις κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μπει στο στόχαστρο των χάκερς. Ασιατική χώρα που μας «εκτιμάει» για την συνεισφορά μας στον παγκόσμιο πολιτισμό, σύμφωνα με κορυφαίο Έλληνα πολιτικό και οπαδό της «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» (τρομάρα μας), επιχείρησε κρίσιμα «κτυπήματα» σε σημαντικά συστήματα. Δεν το λέει κανείς αυτό και φιλική πράξη! Ποιες είναι οι κορυφαίες εταιρείες; Ένα όνομα θα σας πω: Palo Alto Network. Αρχίστε την αναζήτηση!

Όταν σε «ξεσκονίζει» η Palo Alto Network και σου βρίσκει πρόβλημα, το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να αρχίσεις να ανησυχείς. Είναι σαν να σου λέει ο doctor ότι το σώμα σου έχει καταληφθεί από επικίνδυνους ιούς που απειλούν σοβαρά την ζωή σου. Τι θα κάνεις; Θα σε πιάσει πανικός και θα αρχίσεις άμεσα θεραπεία! Τι εστί Palo Alto Network; Είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Έφερε την έννοια του Next-Generation Firewall (NGFW), που δεν φιλτράρει μόνο ports/IP αλλά καταλαβαίνει εφαρμογές, χρήστες και περιεχόμενο. Επίσης, επένδυσε έντονα σε AI & automation για ανίχνευση απειλών.

Τι λέει, λοιπόν, η έκθεση της Palo Alto για την Ελλάδα; Αναφέρει ότι η χώρα μας έχει μπει στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων. Ότι έχουν γίνει προσπάθειες παραβίασης κρίσιμων υποδομών του Σύζευξις και προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε τώρα! Στην Ευρώπη οι ίδιοι χάκερς (οι ίδιοι και όχι άλλοι) ενδιαφέρονται για έγγραφα που σχετίζονται με γεωπολιτικούς στόχους, στρατιωτικούς εξοπλισμούς και εμπιστευτικά διπλωματικά αρχεία. Ο εργοδότης των χάκερς είναι κάποια ασιατική χώρα. Όχι, δεν είναι η Ιαπωνία, ούτε η Νότια Κορέα!

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμα υπουργεία, φορείς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αρμόδιες πηγές δείχνουν πως τα κακόβουλα λογισμικά προέρχονται από τη Ρωσία και την Κίνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει διαρροή δεδομένων, ωστόσο υπάρχει αυξημένη επιφυλακή στην αρμόδια Εθνική Αρχή και στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δημοσιευμένο report της κορυφαίας ισραηλινής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Checkpoint δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 ένας οργανισμός δέχθηκε κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 1.672 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα! Ο αριθμός αυτός, είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου σύμφωνα με τα δεδομένα ένας οργανισμός δέχθηκε 1.661 επιθέσεις την εβδομάδα κατά το ίδιο διάστημα.

Αυτό με τη σύλληψη πάντως του Γεωργιανού με την κατηγορία της κατασκοπείας στη Σούδα προβληματίζει. Βρίσκονταν στον κόλπο της Σούδας και παρακολουθούνταν από τις 10 Φεβρουαρίου. Δηλαδή για ένα περίπου μήνα είχε πλούσιο φωτογραφικό υλικό αμερικανικών assets που μπορούσε να το έχει στείλει ήδη στους Φρουρούς της Επανάστασης, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ. Παρ’ όλα αυτά συνελήφθη λέει «πριν φύγει από την Ελλάδα»…

Γιατί ο Μητσοτάκης τους κερδίζει κατά κράτος; Επειδή παίζει σωστά το πολιτικό παιγνίδι. Έφυγε ο Σωτήρης Σέρμπος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, διαφωνώντας με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και αμέσως τον τσίμπησε και τον έκανε σύμβουλο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει έναν άνθρωπο με κύρος να βγάλει στα μέσα ενημέρωσης να μιλήσει για την εξωτερική πολιτική.

Πρέπει να δυσκολεύτηκε πολύ το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να συνθέσει την ανάρτηση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντηθεί με τον Ν. Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω πόσο συνέβαλε ο Βαγγέλης Καλπαδάκης - ο οποίος τελεί αυτήν την περίοδο χρέη συντονιστή του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι διπλωματικός σύμβουλός του από το 2014. Τι μας είπε ο πρώην πρωθυπουργός: Να στηρίξουμε ως Ελλάδα, την Κύπρο αλλά να μην στηριζόμαστε στις συμμαχίες που στηρίζουν την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα.

Να τραβήξουμε το αυτί και να απαιτήσουμε εξηγήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για την εμπλοκή της βρετανικής βάσης. Υπάρχουν κάτι διεθνείς συνθήκες βέβαια αλλά λεπτομέρειες. Θα ήταν πρέπον επίσης να μαλώσουμε την Ε.Ε επειδή, «δεν έκανε τίποτα για διπλωματική λύση» στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το hook στην ανακοίνωση- ανάρτηση Τσίπρα είναι η επανάληψη, της επί της ουσίας, ανύπαρκτης αντιδιαστολής μεταξύ Ουκρανίας και Κύπρου. «Με την απαράδεκτη στάση της ( Ε.Ε) αποδεικνύει ότι όλες οι κατά καιρούς μεγάλες διακηρύξεις περί κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αποτελούν λόγια του αέρα, ιδίως δε όταν δεν πρόκειται για την Ουκρανία αλλά για τη Κύπρο».

Μέσα στη γενικευμένη ανασφάλεια, λογικό να θεριεύουν και οι πολιτικές αγωνίες του Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος σχεδόν παρακλητικά διατυπώνει ξανά και ξανά τη διαθεσιμότητα του. Να κάτσει επιτέλους, σε ένα τραπέζι ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με τους λοιπούς…προοδευτικούς ηγέτες για να δεσμευθούν για ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Είναι το καίριο ζήτημα αυτήν τη στιγμή.

Ο Ανάλγητος