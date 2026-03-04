Άνοδος 2% για το πετρέλαιο με το βλέμμα στις απόφασεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά 2% την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν διέκοψε τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, όμως ο ρυθμός των κερδών επιβραδύνθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμερικανικό Ναυτικό να συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,69 δολάρια, ή 2,09%, στα 83,10 δολάρια το βαρέλι έως τις 08:15 ώρα Ελλάδας, αφού την Τρίτη έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κέρδισε 1,34 σεντς, ή 1,8%, στα 75,92 δολάρια, αφού έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Και τα δύο είχαν αυξηθεί περίπου κατά 5% ή και περισσότερο στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

«Αυτή τη στιγμή, η γεωπολιτική έχει ξεκάθαρα υπερκεράσει τους συνήθεις οδηγούς τιμών, όπως τα στοιχεία αποθεμάτων, τα αμερικανικά μακροοικονομικά δεδομένα ή τα σχόλια του ΟΠΕΚ», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

«Βραχυπρόθεσμα, τα βασικά σημεία που πρέπει να παρακολουθούμε είναι τα πραγματικά στοιχεία εξαγωγών από τον Κόλπο, τυχόν επιβεβαιωμένα περιστατικά με δεξαμενόπλοια, οι κινήσεις του αμερικανικού ναυτικού και ο τόνος του Ιράν», πρόσθεσε.

Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε όλο το Ιράν την Τρίτη, προκαλώντας ιρανικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών σε μια περιοχή που αντιστοιχεί σε λίγο κάτω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), έχει μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα — περίπου το μισό της παραγωγής του — λόγω περιορισμών αποθήκευσης και έλλειψης εξαγωγικής διόδου, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters. Ανέφεραν ότι η χώρα ενδέχεται να αναγκαστεί να διακόψει μέσα σε λίγες ημέρες και την υπόλοιπη παραγωγή της, σχεδόν 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αν δεν επανεκκινήσουν οι εξαγωγές.

Το Ιράν έχει επίσης στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η διέλευση από τα Στενά παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό Ναυτικό θα μπορούσε να αρχίσει, εφόσον χρειαστεί, να συνοδεύει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στην U.S. International Development Finance Corporation να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο.

«Η υπόσχεση αυτών των εγγυήσεων έρχεται τη στιγμή που οι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου για πλοία που κινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, αλλά προφανώς δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ναυτικές συνοδείες θα βοηθούσαν, αλλά και αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί χρόνο», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Χώρες και εταιρείες έχουν αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές και πηγές προμήθειας. Η Ινδία και η Ινδονησία δήλωσαν ότι εξετάζουν άλλες ενεργειακές προμήθειες, ενώ ορισμένα κινεζικά διυλιστήρια είτε έκλειναν είτε επισπεύδουν τα προγράμματα συντήρησης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute (API), πολύ πάνω από τα 2,3 εκατ. βαρέλια που προέβλεπαν οι αναλυτές. Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.