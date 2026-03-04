Investing, Reuters

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο άνω του 1% την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από το εβδομαδιαίο χαμηλό που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των αεροπορικών πληγμάτων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε άνοδο 1,51% στα 5.165,32 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:25 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν άνοδο κατά 1,03% στα 5.176,24 δολάρια ανά ουγγιά.

Την Τρίτη, ο χρυσός υποχώρησε πάνω από 4% στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 20 Φεβρουαρίου, πιεζόμενος από ένα ισχυρότερο δολάριο και τις μειωμένες προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό εντάθηκαν από τους φόβους για μια δυνητικά παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι δεν θα ήταν περίεργο ο χρυσός να το “αποτινάξει” αυτό μέσα σε μερικές ημέρες, γιατί έχει αποκτήσει τη δική του αφήγηση και έχει δείξει ανθεκτικότητα, ανεξάρτητα από το τι κάνει το δολάριο, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι αποδόσεις, από τις αρχές του περασμένου έτους», δήλωσε ο αναλυτής και επικεφαλής παγκοσμίων μακροοικονομικών εξελίξεων της Tastylive, Ίλια Σπίβακ.

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ανέκοψε τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να επιτίθεται σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις, να κλείνει τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και να προκαλεί αναστολές παραγωγής από το Κατάρ έως το Ιράκ.

Τα παγκόσμια χρηματιστήρια υποχώρησαν, καθώς η διαταραχή των ενεργειακών προμηθειών από τη Μέση Ανατολή επιδείνωσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στο Ιράν πρόσθεσαν πληθωριστικές ανησυχίες και περιέπλεξαν τις προοπτικές για νομισματική χαλάρωση», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής στην OCBC.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τέλος της επόμενης διήμερης συνεδρίασής της στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

«Τα υποκείμενα θεμελιώδη (για τον χρυσό) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά. Διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η απρόβλεπτη πολιτική και οι ανάγκες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων παραμένουν άθικτοι», πρόσθεσε ο Γουόνγκ.

Το spot ασήμι ενισχύθηκε 3,38% στα 84,83 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, αφού στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε υποχωρήσει πάνω από 8%. Άνοδο κατά 1,80% κατέγραψαν τα futures του ασημιού, διαμορφούμενα στα 84,97 δολάρια ανά ουγγιά.

Τέλος, η spot πλατίνα σημείωσε άνοδο 2,7% στα 2.139,56 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 1,6% στα 1.673,87 δολάρια.