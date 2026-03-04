Πρώην επικεφαλής CIA: Μεγάλο λάθος του Ιράν να στοχοποιεί αμάχους και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου

Το Ιράν έκανε ένα «μεγάλο λάθος» όχι μόνο επειδή επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις και περιουσιακά στοιχεία στα κράτη του Κόλπου, αλλά και επειδή στοχοποίησε αμάχους στην περιοχή, δήλωσε στο Sky News ο πρώην διευθυντής της CIA, ο στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους.

Ο Πετρέους τόνισε όττι το Ιράν διεύρυνε τον πόλεμο, πλήττοντας αεροδρόμια, λιμάνια, καθώς και σταθμούς φόρτωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου σε κράτη του Κόλπου.

«Επιτέθηκε επίσης σε μια βρετανική βάση. Νομίζω ότι επρόκειτο για drone που εκτοξεύθηκε από τη Χεζμπολάχ, από τον νότιο Λίβανο, εναντίον της βάσης στην Κύπρο», είπε.

«Αυτό που κάνει είναι να φέρνει αυτές τις χώρες —που επιδίωκαν με έναν τρόπο να παραμείνουν ουδέτερες, να μείνουν εκτός, να μην επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους— στο σημείο [να] γίνουν πλέον μέρος της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο πρώην διευθυντής της CIA

Πέρα από τον ρόλο του στην ηγεσία της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2012, ο στρατηγός Πετρέους υπήρξε καθοριστικός ως στρατιωτικός διοικητής στο Ιράκ, όπου ηγήθηκε της στρατηγικής «Surge» το 2007, η οποία μείωσε σημαντικά τη βία των ανταρτών μετά την αμερικανική εισβολή τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αφού εξαπέλυσε, μαζί με το Ισραήλ, ένα κύμα πληγμάτων, το οποίο προειδοποίησε ότι δεν έχει ακόμη φτάσει στο αποκορύφωμά του.

Ωστόσο, ο στρατηγός Πετρέους είπε ότι αλλαγή καθεστώτος δεν θα έρθει από τον αέρα.

«Η αεροπορική ισχύς από μόνη της δεν πρόκειται να ρίξει ένα καθεστώς. Αυτές δεν είναι ούτε “έγχρωμες επαναστάσεις”, όπου απλώς ένα λαϊκό αίσθημα μπορεί να ανατρέψει καθεστώτα, στον απόηχο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, όπως είδαμε στην Ανατολική Ευρώπη και στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες», είπε.

«Θα χρειαστεί να υπάρξει κάποιου είδους χερσαία δύναμη. Ο στόχος [...] είναι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν συνθήκες όπου οι σημαντικότερες δυνάμεις του καθεστώτος θα έχουν υποβαθμιστεί δραματικά, οι δυνατότητες θα έχουν μειωθεί και η ηγεσία θα έχει διαταραχθεί σε τεράστιο βαθμό».