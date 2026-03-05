Άνοδος για ασήμι και χρυσό καθώς κλιμακώνεται η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ώθησε τους επενδυτές προς «ασφαλή καταφύγια», ενώ το πιο ήπιο δολάριο πρόσφερε πρόσθετη στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Ειδικότερα, στις 07:06 ώρα Ελλάδας, η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε άνοδο 0,65%, διαμορφούμενη στα 5.174,90 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κέρδιζαν 0,97% στα 5.184,44 δολάρια ανά ουγγιά.

Το «κίτρινο μέταλλο» είχε κερδίσει 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η ανάκαμψη ακολούθησε μια διόρθωση σχεδόν 5% την Τρίτη, όταν ένα ισχυρότερο δολάριο άσκησε πιέσεις στις τιμές.

Σε ό,τι αφορά το ασήμι, η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου κατέγραψε άνοδο κατά 1,35% στα 84,66 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε ό,τι αφορά τα futures, οι τιμές στο ασήμι εμφάνισαν άνοδο 2% διαμορφούμενες στα 84,84 δολάρια ανά ουγγιά.

Εξάλλου, η πλατίνα κέρδισε 1,6% στα 2.196,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Υψηλές εντάσεις στη Μέση Ανατολή – Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανική φρεγάτα

Οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώθηκαν αφού οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα. Το Ιράν συνέχισε να εκτοξεύει πυραύλους σε αρκετές χώρες της περιοχής και, σύμφωνα με αναφορές, στόχευσε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η σύγκρουση ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένο περιφερειακό πόλεμο, ωθώντας τους επενδυτές να μειώσουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου και να στραφούν στον χρυσό, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται αντιστάθμισμα απέναντι στη γεωπολιτική αστάθεια και την αναταραχή των αγορών.

Προσθέτοντας στην αβεβαιότητα, η Τεχεράνη απέρριψε ως «καθαρό ψεύδος» αναφορά ότι το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών είχε προσεγγίσει την Ουάσινγκτον για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Υποχώρηση το δολαρίου μετά το «καυτό» ράλι

Ο Δείκτης Δολαρίου (US Dollar Index) κινούνταν αμετάβλητος, αφού είχε υποχωρήσει κατά 0,3% στη διάρκεια της νύχτας. Είχε καταγράψει δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις ισχυρών κερδών στις αρχές της εβδομάδας.

Ένα ασθενέστερο δολάριο καθιστά τον χρυσό πιο ελκυστικό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Σε άλλες εξελίξεις, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε επίσημα τον Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh) ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), κίνηση που οι αγορές ερμηνεύουν ως πιο «φιλική» προς μειώσεις επιτοκίων.

Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να δείχνει λίγα σημάδια εκτόνωσης και με την αβεβαιότητα για την παγκόσμια ανάπτυξη και τις ενεργειακές αγορές να παραμένει, αναλυτές εκτιμούν ότι ο χρυσός μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται βραχυπρόθεσμα, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν καταφύγιο από τη μεταβλητότητα.