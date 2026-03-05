Ο Ανάλγητος

Τα πολιτικά κόμματα μετρούν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Μετράνε διαρκώς και για τα πάντα. Σε τέτοιο βαθμό που η πολιτική κινδυνεύει να υποκατασταθεί (αν δεν έχει ήδη συμβεί) από κάτι που μοιάζει με τηλεπαιγνίδι. Μετράνε οι κυβερνήσεις, μετράνε τα κόμματα, μετράνε ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες. Τι λένε οι τελευταίες μετρήσεις και με φόντο την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει πλοίο και αεροπλάνα στην Κύπρο;

Όπως έλεγαν κορυφαίοι δημοσκόποι στη στήλη η κυβέρνηση στην εκτίμηση ψήφου ξεπερνά το 31,5% (από 30% περίπου), ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως πλέον οι πολίτες επιλέγουν σταθερότητα, έναντι ψήφου διαμαρτυρίας σε ποσοστό 70-80% (χωρίς στάθμιση). Μάλιστα ενισχύεται το ποσοστό των πολιτών που ζητούν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας η ψήφος διαμαρτυρίας ήταν πρώτη ως επιλογή των ψηφοφόρων.

Η αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο συγκεντρώνουν την συντριπτική έγκριση των πολιτών, όπως επίσης και η σύνταξη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο πως η ΝΔ με τις ενέργειές της στην κρίση της Μέσης Ανατολής κερδίζει ψηφοφόρους τόσο από τα δεξιά της, όσο και από το κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει τη δημοφιλία του και την καταλληλότητά του για πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ, όπως μας έλεγαν δημοσκόποι, σταθεροποιείται και δεν πέφτει περαιτέρω, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση σημειώνουν απώλειες. Εν ολίγοις, η κυβέρνηση κερδίζει πόντους.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι στο ΠΑΣΟΚ έκαναν εκδήλωση για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική και ότι «ξέχασαν» να φωνάξουν τον … δήμαρχο Αθηναίων! Το πιο πιθανό είναι ο κ. Δούκας να είχε αναλάβει άλλες υποχρεώσεις. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η παράταξη του ΠΑΣΟΚ στο Τεχνικό Επιμελητήριο, επικεφαλής της οποίας είναι ο στενός συνεργάτης του προέδρου Ανδρουλάκη Νίκος Μηλής, προσκλήθηκαν δήμαρχοι από το ΠΑΣΟΚ, δήμαρχοι αντάρτες από το ΠΑΣΟΚ, δήμαρχοι δεξιοί. Αλλά όχι ο κ. Δούκας. Ή τουλάχιστον δεν παραβρέθηκε. Φήμες ότι για όλο αυτό είναι υπεύθυνο το πάθος που κυριαρχεί στις προσυνεδριακές διαδικασίες του Κινήματος, κρίνονται ως υπερβολικές…

Ποιος είναι ο πιο «δικτυωμένος» υπουργός στην αμερικανική κυβέρνηση; Όχι δεν είναι ο Σταύρος Παπασταύρου, παρά τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να σε «ξέρουν» και οι άλλοι. Δεν φτάνει να τους ξέρεις μόνο εσύ…

Ότι ο Άδωνις κάνει δουλειά στην Υγεία φαίνεται και είναι κάτι που αναγνωρίζεται και από το εξωτερικό. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge, είπε στον πρωθυπουργό πως η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στη δημόσια υγεία. Τόσο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, όσο και στην προστασία της ψυχικής υγείας, στην ψηφιοποίηση του κλάδου και στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από το ΕΣΥ.

Στις 12 Μαρτίου θα τεθούν προς κύρωση στη Βουλή οι συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy. Θα έχει ενδιαφέρον η στάση της αντιπολίτευσης…

Σε ένα χρόνο το αργότερο αναμένεται η Exxon Mobil να προχωρήσει στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση…

Ας υποθέσουμε ότι ο Μητσοτάκης κάνει κάποια στιγμή, αποδεκτό το κοινό αίτημα των Φάμελλου και Χαρίτση για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και πάνω στην κουβέντα ρωτάει τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα αν απαιτηθεί να στηριχθεί περαιτέρω η Κύπρος. Το λέω διότι οι Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράνης - στελέχη ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ- έβγαλαν μια κοινή δήλωση. Όχι μόνο υποστηρίζουν χωρίς τον παραμικρό αριστερό, προοδευτικό αστερίσκο την αποστολή των φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο, αλλά αναφέρουν ότι μπορεί να χρειαστεί και η αποστολή δυνάμεων του Στρατού Ξηράς.

Απορρίπτουν δε μετά βδελυγμίας κάθε επιχείρημα και απόπειρα όπως αναφέρουν «δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης».

Περνάει δυστυχώς στα ψιλά η μάχη της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος που εκτυλίσσεται σε δύο άξονες: βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και ελάφρυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Η διυπουργική πρωτοβουλία, υπό το συντονισμό του Κωστή Χατζηδάκη έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη και τα αιτήματα των ίδιων των πολιτών. Ξεχωρίζει η αναδιαμόρφωση του Συμβούλου Ακεραιότητας ο οποίος μέχρι τώρα είχε ως «αποστολή» να ελέγχει τα ζητήματα δεοντολογίας και διακρίσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Κάποιος ευτυχώς σκέφτηκε ότι ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αντί να υπηρετεί το Δημόσιο, να υπηρετεί τον πολίτη. Και έτσι πλέον αναλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση των καταγγελιών των πολιτών που θα έχουν μοναδικό κωδικό για να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της καταγγελίας τους, ενώ υποθέτω με παραίνεση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι καταγγελλόμενοι θα μαθαίνουν ποιοι έχουν υποβάλει την καταγγελία.

H ευρύτερη σύσκεψη που είχε συγκληθεί από την ΕΕ στις 3 Μαρτίου, που σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Κάθετο Διάδρομο, άλλαξε την κύρια θεματική της με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να οδηγούν σε μεταβολή της ατζέντας. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογεί τον αντίκτυπο της κλιμακούμενης σύγκρουσης. Στην ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, οι οποίοι παρακολουθούν την αποθήκευση φυσικού αερίου και την ασφάλεια εφοδιασμού στην ΕΕ και συντονίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Ο Ανάλγητος