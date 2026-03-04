Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται αρωγός στο πλευρό της Κύπρου καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες. «Η Ελλάδα είναι παρούσα και ισχυρή, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:

Θα παρέμβουν επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης.

Η ονομαστική ψηφοφορία υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει περίπου στις 6:00 το απόγευμα.