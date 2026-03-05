Η Κύπρος δεν κείται μακριά

Οι κύριοι Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας έχουν κυβερνήσει. Έχουν βρεθεί στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ανάλογες με εκείνες του Έβρου ή του πολέμου στο Ιράν. Δεν πέταγαν πύραυλοι επί των ημερών τους πάνω από την Κύπρο, αλλά έχουν την εμπειρία για να μας πουν τι θα έκαναν στη θέση του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα έστελναν πλοίο και αεροπλάνα στην Κύπρο; Θα απαγόρευαν στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν την Σούδα; Να μας πουν.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει κατηγορηθεί από το club του Καπνεργοστασίου για την εξωτερική του πολιτική. Τα μέλη του club τον κατηγόρησαν ακόμη και για… ενδοτικότητα! Τον πρωθυπουργό που έχει αυξήσει σημαντικά την αμυντική ικανότητα της χώρας. Κάτι που δεν έγινε επί των δικών τους ημερών, έγινε σήμερα.

Η φράση «η Κύπρος κείται μακράν» αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν είναι βέβαιο ότι ειπώθηκε έτσι ακριβώς, αλλά η ουσία μάλλον αποδίδεται σωστά. Βρισκόμαστε μετά την εισβολή στην Κύπρο και ο σκοπός είναι να αποτραπεί μία νέα ήττα, σε περίπτωση που ακολουθούσαμε το θυμικό μας. Τη στιγμή εκείνη και όπως είχαν διαμορφωθεί τα πράγματα οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μας. Ήταν μία στάση απολύτως ρεαλιστική, η οποία, όμως, μας έδειχνε κάτι που δεν μας άρεσε: Τη βαριά ήττα του ελληνισμού στην Κύπρο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε στη συνέχεια ότι «Η Κύπρος δεν κείται μακράν», εκφράζοντας την ανάγκη του ελληνισμού να σταματήσει να σκύβει το κεφάλι απέναντι στην άκρατη επιθετικότητα της Τουρκίας. Την ίδια λογική ακολουθεί και το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, περνάει από την θεωρία στην πράξη. Με αφορμή τα γεγονότα στην Βρετανική Βάση στέλνει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα F-16. Δεν έπρεπε να το κάνει; Τι λένε οι πατριώτες;

Στο Ισραήλ η αντιπολίτευση παραμέρισε τις - υπαρκτές- διαφορές της με την κυβέρνηση και στάθηκε στο πλευρό της στην υπόθεση του Ιράν. Έτσι συμβαίνει στα σοβαρά κράτη που αντιμετωπίζουν υπαρξιακά θέματα. Η Ελλάδα καλώς ή κακώς αντιμετωπίζει ανάλογα θέματα με αυτά του Ισραήλ. Θα περιμέναμε, λοιπόν, από την αντιπολίτευση να βρίσκεται στο πλευρό της κυβέρνησης και όχι να προβοκάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Για τα εθνικά θέματα. Για όλα τα άλλα ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πολιτικοί είναι. Έστω και συνταξιούχοι…

Έκανε καλά ή έκανε άσχημα ο κ. Μηστοτάκης που έστειλε βοήθεια στην Κύπρο; Μας λένε ότι εμπλεκόμαστε έτσι στην κρίση. Τι μας λένε, αλήθεια; Να στείλουμε επιστολή συμπαράστασης στους μουλάδες; Να αφήσουμε τους Κυπρίους στο έλεος των ισλαμοφασιστών; Για να μην ξεχνιόμαστε η Κύπρος έχει δεχτεί απειλές και από την Χαμάς. Αυτό θέλουνε; Να βγάλουμε την ουρά μας απ’ έξω;

Να μην γίνει, λέει, η Ελλάδα μέρος του προβλήματος. Δηλαδή, να διώξουμε τις αμερικανικές βάσεις. Κάτι που έκαναν στο παρελθόν οι κκ Καραμανλής (ο νεώτερος), Σαμαράς και Τσίπρας. Διότι άλλος τρόπος για να μην εμπλακεί κάποιος δεν υπάρχει. Ας μας πουν, λοιπόν, αυτοί που έχουν εμπειρία κυβερνητική τι θα έκαναν στη θέση του κ. Μητσοτάκη. Διότι επί των ημερών του κ. Τσίπρα οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ενδυναμώθηκαν. Αν θυμόμαστε καλά και μάλλον θυμόμαστε. Ευτυχώς, δηλαδή. Και που ενδυναμώθηκαν και που θυμόμαστε ακόμη. Ο κ. Τσίπρας τι πιστεύει ως αντιπολιτευόμενος; Άλλα πράγματα απ’ ότι έκανε ως κυβέρνηση;

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]