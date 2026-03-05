Άνοδος 3% για το πετρέλαιο καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 3% στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην έκτη ημέρα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ενισχύοντας τους φόβους για διαταραχές στην προσφορά από μια περιοχή που αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών αργού.

Στις 05:24 ώρα Ελλάδας τα συμβόλαια Brent με λήξη τον Μάιο ενισχύονταν κατά 3% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωναν άνοδο 3,5% στα 77,29 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα την Τετάρτη, μετά από μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη συνεδρίαση.

Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή – στο επίκεντρο οι ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ

Η σύγκρουση ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, προκαλώντας κύμα ανταποδοτικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε όλη την περιοχή και εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω αυτή την εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στη Σρι Λάνκα, σε διεθνή ύδατα—μια κίνηση που υπογράμμισε τη διεύρυνση της σύγκρουσης πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

Οι αγορές παρακολουθούσαν επίσης στενά τις διπλωματικές εξελίξεις, μετά από αναφορές ότι το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών είχε προσεγγίσει την Ουάσινγκτον για διαπραγμάτευση με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη διέψευσε την αναφορά, χαρακτηρίζοντάς την «καθαρό ψεύδος» και κατηγορώντας τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ότι διασπείρουν παραπληροφόρηση, μειώνοντας τις ελπίδες για άμεση διπλωματική διέξοδο.

Οι ανησυχίες για την προσφορά εντάθηκαν, αφού το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια «σημεία-λαιμούς μπουκαλιού» για τη μεταφορά πετρελαίου, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου.

Το κλείσιμο έχει διαταράξει την κίνηση των δεξαμενόπλοιων και έχει ενισχύσει τους φόβους ότι οι εξαγωγές αργού από τον Κόλπο θα μπορούσαν να περιοριστούν δραστικά, εάν η σύγκρουση παραταθεί.

Η διαταραχή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τους περιφερειακούς παραγωγούς. Αναφορές έδειξαν ότι το Ιράκ κήρυξε ανωτέρα βία (force majeure) σε ορισμένες εξαγωγές αργού, καθώς οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ αντιμετώπισαν σοβαρή αναστάτωση.

Άνοδος αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ πάνω από τις εκτιμήσεις (API)

Ωστόσο, τα στοιχεία αποθεμάτων στις ΗΠΑ είχαν κάπως αρνητική (πτωτική) επίδραση για την αγορά.

Τα εβδομαδιαία στοιχεία του American Petroleum Institute (API) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 5,6 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προσδοκίες για αύξηση 2,2 εκατ. βαρελιών, αν και ήταν αισθητά χαμηλότερα από την αύξηση των 11,4 εκατ. βαρελιών της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι traders αναμένουν πλέον τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων από την U.S. Energy Information Administration (EIA), που ανακοινώνονται αργότερα την Πέμπτη, για επιβεβαίωση της αύξησης.