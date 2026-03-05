ΥΠΕΞ σε Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης στα νησιά του Αιγαίου

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας στις δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών περί «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου, με αφορμή τη μεταφορά συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο, με το ελληνικό ΥΠΕΞ να χαρακτηρίζει τις σχετικές αιτιάσεις ανυπόστατες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους.

«Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», συνεχίζει για να προσθέσει πως «οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

Τέλος, καταλήγει «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Τουρκικό ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο: Τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, με ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το «καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου, μετά τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «θεωρούμε τις πρόσφατες δηλώσεις που αντιφάσκουν με το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες».

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τέθηκαν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας.

«Δεδομένου αυτού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθώντας να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding Recent Developments Concerning the Demilitarized Status of the Aegean Islands https://t.co/cvd39NfCVR pic.twitter.com/RDkPxDaos0 — Turkish MFA (@MFATurkiye) March 5, 2026

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «οποιοδήποτε βήμα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιδίωκε να εξοντώσει τους Τουρκοκύπριους που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού της Κύπρου, τώρα ισχυρίζεται ότι τους προστατεύει».

«Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο», προστίθεται.

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ειλικρινούς δέσμευσης για ειρήνη και σταθερότητα. Δράττουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε σε εκείνους τους κύκλους που έχουν συνηθίσει να διατυπώνουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εναντίον της χώρας μας για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΥΠΑΜ Τουρκίας: Όπως χθες, έτσι και σήμερα είμαστε στο πλευρό της ΤΔΒΚ

Ταυτόχρονα, και του υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας προχώρησε σε ανακοίνωση, με σκοπό να δηλώσει θερμή υποστήριξη προς το ψευδοκράτος.

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η Τουρκία, όπως ήταν χθες, είναι και σήμερα στο πλευρό και υποστηρικτής της ΤΔΒΚ».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι «ως Τουρκία δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες που μας παρέχει το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης ενάντια σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».