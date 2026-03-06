Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς σήμερα συμπληρώνεται μία εβδομάδα πολέμου και η κατάσταση παραμένει πιο έκρυθμη από ποτέ. Το Ισραήλ σφυροκοπά στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βηρυτό, με τους IDF να διαμηνύουν ότι μετά την αεροπορική υπεροχή που εξασφάλισαν προχωρούν στην επόμενη φάση του πολέμου. Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται με drones και πυραύλους τόσο στο Τελ Αβίβ, όσο και στις χώρες του Κόλπου (Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σ. Αραβία).

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Το Ισραήλ χτυπά ξανά από αέρος τη Βηρυτό, ενώ οι δυνάμεις του προελαύνουν στο έδαφος.

Oι Ιρανοί έπληξαν με drone και πυραύλους Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία.

«Είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», λέει ο Τραμπ, μιλάει για πρωτοφανή καταστροφή του εχθρού. «Εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό του πολέμου», λέει το Πεντάγωνο.

Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της CENTCOM.

Το Ιράν επιτίθεται με πυραύλους και drones στο Ισραήλ, στο στόχαστρο Τελ Αβίβ και Χάιφα.

Επαναπατρίστηκαν από Ομάν και Άμπου Ντάμπι άλλοι 122 Έλληνες.

Αφού εξασφάλισε αεροπορική υπεροχή, ο ισραηλινός στρατός περνά στην επόμενη φάση του πολέμου κατά του Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη λειτουργία της πρεσβείας τους στο Κουβέιτ.

«Το Ιράν είναι εξαγωγέας πολέμου» δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, επισημαίνοντας ότι το καθεστώς επιδιώκει να σύρει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες σε αυτόν τον πόλεμο.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

07:51 Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρία drones ανατολικά του Ριάντ

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία drones ανατολικά της περιοχής του Ριάντ

07:49 Sky News: Καθυστερημένα καταφθάνει το βρετανικό αντιτορπιλικό στην Κύπρο - Γιατί οι επιθέσεις στο Ακρωτήρι δεν αιφνιδίασαν

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν δύο φορές το απόγευμα της Πέμπτης γύρω από τη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

07:36 Daily Mail - Επίθεση με πυραύλους που φτάνουν στο διάστημα: Πώς το Ισραήλ παραπλάνησε το Ιράν πριν από τη δολοφονία Χαμενεΐ

Ισραηλινοί στρατηγοί παραπλάνησαν το Ιράν τις ώρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι εγκατέλειπαν τα στρατιωτικά τους καθήκοντα για να γιορτάσουν το Σαμπάτ, πριν επιστρέψουν μυστικά στο αρχηγείο τους μεταμφιεσμένοι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

07:25 Πάνω από 2% η άνοδος στο ασήμι, «ψηλά» και ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής, αφού είχαν υποχωρήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ και οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υπερίσχυσαν της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια που προκλήθηκε από τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

06:59 Υποχωρεί το πετρέλαιο - Παραμένουν οι ανησυχίες των traders με φόντο τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Στις 06:55 ώρα Ελλάδας τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωναν πτώση 1,25%, στα 80 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με λήξη τον Μάιο υποχωρούσαν κατά 1,02% στα 84,54 δολάρια ανά βαρέλι.

06:45 Ανάρτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων για τα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στην Τεχεράνη

Strikes on Tehran.



AFP Infographic with a Sentinel-2 satellite image (January 11, 2026) of Tehran in Iran, with close-ups of several strategic sites bombed between February 28 and March 3, using Vantor satellite images

06:42 Τραμπ στο NBC: Το Ιράν έχει χάσει τα πάντα - Σπατάλη χρόνου μια χερσαία επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει «χάσει τα πάντα» και απέκλεισε, προς το παρόν, την ανάγκη για χερσαία εισβολή, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «σπατάλη χρόνου».

06:23 Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ. Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

06:12 Βίντεο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) απεικονίζει τον βομβαρδισμό ιρανικού σκάφους μεταφοράς drones

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire.

06:01 Βίντεο από το βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ

💥 Iranian drone hits military base in Kuwait



➖ Iranian drone has struck Ali Al Salem Air Base in Kuwait, according to local media

05:36 Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Τελ Αβίβ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

04:44 Οι IDF έπληξαν «υποδομές του καθεστώτος» του Ιράν στην Τεχεράνη

המטס ה-14: צה״ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן



ראשוני: צה"ל החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ότι άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».

04:14 Το Ισραήλ εξαπολύει «ευρέως κλίμακας κύμα επιθέσεων» εναντίον της Τεχεράνης

BREAKING: Intense bombing occurred in the Iranian capital, Tehran, moments ago.



(@hey_itsmyturn) pic.twitter.com/ptOK3SgZrS — World Source News (@Worldsource24) March 6, 2026

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν την Παρασκευή ότι ξεκίνησαν ένα «ευρέος κύμα επιθέσεων» σε βασικές υποδομές του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν ήχοι ενός μαχητικού αεροσκάφους και μια έκρηξη πάνω από την πρωτεύουσα.

04:07 Απετράπη επιδρομή drones του Ιράν εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Κατάρ (υπουργείο Άμυνας)

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο έδαφος του εμιράτου --της μεγαλύτερης του είδους στη Μέση Ανατολή--, καθώς οι ιρανικές ενέργειες αντιποίνων συνεχίζονται.

04:00 Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη στο X ότι έπληξε ένα ιρανικό αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones. «Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε η ανάρτηση. «Σήμερα, ένα ιρανικό αεροπλανοφόρο, περίπου στο μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, χτυπήθηκε και τώρα φλέγεται».

03:08 Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε drone στην πόλη Αλ Χαρτζ

03:04 Ακούστηκαν ξανά εκρήξεις στο Κουβέιτ

03:00 Εκρήξεις πυραύλων του Ιράν στο Τελ Αβίβ, οι αρχές του Ισραήλ λένε ότι δεν υπάρχουν θύματα

Ιρανικοί πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης εναντίον του Τελ Αβίβ προκάλεσαν σειρά εκρήξεων, πάντως όχι θύματα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, αφού ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού ώστε ο πληθυσμός να πάει στα καταφύγια, ενώ στο κεντρικό τμήμα της χώρας οι αρχές έκαναν επίσης λόγο μόνο για υλικές ζημιές.

Σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον «στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ».

Αρκετές σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δυο φάσεις μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Τελ Αβίβ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης ως την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με άλλη ομάδα του AFP.

Λάμψεις των κινητήρων πυραύλων φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Νετάνια, βόρεια του Τελ Αβίβ, στις ακτές στη Μεσόγειο.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι έσπευσαν σε διάφορες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς ούτε εκεί να γίνει λόγος για θύματα ούτε από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ούτε από την αστυνομία.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει πολυκατοικία στο κεντρικό Ισραήλ, όπου χτυπήθηκε αυλή, χωρίς πάντως να απειληθεί το ίδιο το κτίριο.

2:50 WSJ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το πάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο παγώματος δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κράτος του Κόλπου, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

02:45 Υεμένη: Ο αρχηγός των Χούθι δηλώνει πως το κίνημά του κρατά «το δάκτυλο στη σκανδάλη»

Ο αρχηγός των ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των αρχηγών του, των Χούθι, προσκείμενου στο Ιράν, τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά χθες Πέμπτη ότι τα μέλη του είναι έτοιμα να μπουν στη μάχη ανά πάσα στιγμή, την έκτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον ττου Ιράν.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάκτυλό μας βρίσκεται στη σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», είπε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι.

02:40 Το Κουβέιτ απέκρουσε πυραυλική επίθεση

Το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα της χώρας απώθησε πυραυλική επίθεση. Ο πύραυλος, σύμφωνα με το υπουργείο, είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της χώρας. Τα συντρίμμια του αναχαιτισμένου πυραύλου προκάλεσαν μόνο μικρές ζημιές.

02:35 Το Μπαχρέιν λέει πως δυο ξενοδοχεία χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν, δεν υπάρχουν νεκροί

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία χτυπήθηκαν σε ιρανική επιδρομή στην πρωτεύουσα Μανάμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

02:30 Ισραήλ: Επιθέσεις σε νότιο προάστιο της Βηρυτού

Το Ισραήλ πραγματοποιεί περισσότερες επιδρομές στην Νταχίχ, ένα νότιο προάστιο της Βηρυτού, το οποίο θεωρεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός του δήλωσε ότι στοχεύει υποδομές της Χεζμπολάχ. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην περιοχή τις τελευταίες ώρες.

01:45 Χέγκσεθ: Εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό του πολέμου - Ναύαρχος ΗΠΑ: Μείωση 90% στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις



Από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, καταγράφεται σημαντική μείωση στις ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εντείνονται συνεχώς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν πλήρη έλεγχο του ρυθμού των επιχειρήσεων, με τον πόλεμο να εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες.

01:28 Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους κατευθυνόμενους σε αεροπορική βάση

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν τρεις πυραύλους οι οποίοι κατευθύνονταν στην αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιωτικοί, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση.

«Τρεις πύραυλοι οι οποίοι κατευθύνονταν στην αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου.

00:29 Αμερικανικά Β-2 χτύπησαν υπόγειες εγκαταστάσεις στο Ιράν πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με CENTCOM

00:24 Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ ύστερα από συναγερμό για ιρανική πυραυλική επίθεση

Αρκετές εκρήξεις συγκλόνισαν το Τελ Αβίβ, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, αφότου είχαν ηχήσει σειρήνες για ιρανική πυραυλική επίθεση, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ ισραηλινών δικτύων.

Θραύσματα πυραύλων και πυρομαχικά διασποράς προκάλεσαν υλικές ζημιές σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ. Σε μια από αυτές τις τοποθεσίες προκλήθηκε πυρκαγιά, αναφέρουν οι Times of Israel.

00:21 Γ. Γεραπετρίτης: Δεν απειλείται η Σούδα, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μ. Ανατολή



Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι η βάση της Σούδας δεν βρίσκεται υπό άμεση απειλή, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε τη συνέχιση των καθημερινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής.

00:20 Ευχαριστίες Ν. Αναστασιάδη προς Κ. Μητσοτάκη- Ε. Μακρόν για στήριξη στην Κύπρο

Ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για την άμεση ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξη προς την Κύπρο εκφράζει σε σημερινή γραπτή του δήλωση ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Αναστασιάδης εκφράζει «τις ευγνώμονες ευχαριστίες» του προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, «τον φίλο Κυριάκο Μητσοτάκη, για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας κατά τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές που διέρχεται αυτή την περίοδο η Κυπριακή Δημοκρατία».

00:10 Οι υπουργοί Εξωτερικών των αραβικών χωρών θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση την Κυριακή

Οι υπουργοί Εξωτερικών των αραβικών χωρών θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση την Κυριακή σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal.

23:56 Τραμπ: Οι ΗΠΑ χτυπούν ιρανικά συστήματα drone και πυραύλους «κάθε ώρα»



Tην Κούβα προσδιόρισε ως τον επόμενο στόχο του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους υπέροχους Ισραηλινούς εταίρους, συνεχίζει να καταστρέφει πλήρως τον εχθρό, πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.