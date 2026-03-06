Υποχωρεί το πετρέλαιο - Παραμένουν οι ανησυχίες των traders με φόντο τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής, έπειτα από πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, αλλά παρέμειναν σε τροχιά ισχυρής εβδομαδιαίας ανόδου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Στις 06:55 ώρα Ελλάδας τα συμβόλαια αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωναν πτώση 1,25%, στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με λήξη τον Μάιο υποχωρούσαν κατά 1,02% στα 84,54 δολάρια ανά βαρέλι.

Το Brent είχε εκτιναχθεί σχεδόν 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, ενώ το WTI είχε σημειώσει άνοδο άνω του 8%.

Και τα δύο συμβόλαια παρέμεναν σε τροχιά ανόδου άνω του 17% σε εβδομαδιαία βάση, εφόσον διατηρηθούν τα κέρδη.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης

Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το απότομο ράλι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο οι τιμές συνέχισαν να στηρίζονται από την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση και τους φόβους για την ασφάλεια κρίσιμων θαλάσσιων οδών.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που τα καθιστά κρίσιμο σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Οποιαδήποτε διαταραχή στις μεταφορές μέσω των Στενών θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά και να ωθήσει τις τιμές απότομα υψηλότερα.

«Η αγορά παραμένει καλά στηριζόμενη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή ούτε επανέναρξης των ενεργειακών ροών στην περιοχή», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σχετικό σημείωμα.

«Είναι σαφές ότι, όσο περνούν οι ημέρες χωρίς να αποκαθίστανται οι ροές, η αγορά πετρελαίου θα αναπροσαρμόζει την ποσότητα της χαμένης προσφοράς, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω άνοδο των τιμών», πρόσθεσαν.

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην άμβλυνση ορισμένων ανησυχιών για την προσφορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν την πώληση ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία για περίοδο 30 ημερών.

«Παρότι αυτό μπορεί να συμβάλει σε κάποια άμεση καθοδική πίεση στην αγορά, δεν αλλάζει τα δεδομένα. Ο μόνος τρόπος να υποχωρήσουν οι τιμές σε διατηρήσιμη βάση είναι να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ», έγραψαν οι αναλυτές της ING.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως, ιδίως αν η σύγκρουση διαταράξει την προσφορά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενδέχεται επίσης να περιπλέξει τις προοπτικές για τις κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισήλθε την Παρασκευή στην έβδομη ημέρα της, με τις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Πυραυλικά πλήγματα, ανταποδοτικές επιθέσεις και διαταραχές σε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή έχουν διατηρήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας σε κατάσταση νευρικότητας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να έχει ρόλο στον καθορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν όταν τελειώσει η σύγκρουση.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί αυτή την εβδομάδα. Οι ανησυχίες έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ, τη στενή θαλάσσια δίοδο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη οδό διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο.