Τραμπ στο NBC: Το Ιράν έχει χάσει τα πάντα - Σπατάλη χρόνου μια χερσαία επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει «χάσει τα πάντα» και απέκλεισε, προς το παρόν, την ανάγκη για χερσαία εισβολή, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «σπατάλη χρόνου».

Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην έβδομη ημέρα της, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο NBC News, χαρακτήρισε «άσκοπες» τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών περί ετοιμότητας του Ιράν για χερσαία εισβολή και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι κάτι που εξετάζει αυτή τη στιγμή.

«Είναι σπατάλη χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν».

Παράλληλα, υπέδειξε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τα πλήγματα, λέγοντας: «Διαθέτουμε τεράστια αποθέματα πυρομαχικών, κάτι που ο κόσμος δεν είχε καταλάβει. Έχουμε τα περισσότερα που είχαμε ποτέ. Έχουμε πολλά και σε άλλες χώρες».

Επεκτείνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα περί παρέμβασης στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, ο Τραμπ είπε:

«Θέλουμε να μπούμε και να τα εκκαθαρίσουμε όλα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα τα ξαναχτίσει μέσα σε μια δεκαετία. Έχουν πληγεί πιο σκληρά από οποιονδήποτε άλλον, αλλά δεν θέλουμε κάποιον που θα τα ξαναχτίσει σε δέκα χρόνια. Τόσο θα χρειαζόταν».

«Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κάνουν καλή δουλειά».