Τραμπ: Οι ΗΠΑ χτυπούν ιρανικά συστήματα drone και πυραύλους «κάθε ώρα»

Την Κούβα προσδιόρισε ως τον επόμενο στόχο του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους υπέροχους Ισραηλινούς εταίρους, συνεχίζει να καταστρέφει πλήρως τον εχθρό, πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Όπως είπε οι ΗΠΑ χτυπούν τις ιρανικές δυνατότητες σε drones και πυραύλους «κάθε ώρα». «Έτσι, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεροπορική άμυνα. Όλα τα αεροπλάνα τους έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες τους έχουν καταστραφεί», είπε «Εκτός από αυτό, τα πάνε αρκετά καλά».

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ χτυπούν τα ιρανικά συστήματα drone και πυραύλων «κάθε ώρα».

Ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι έχουν προσεγγίσει τις ΗΠΑ με την ελπίδα να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μας τηλεφωνούν και μας ρωτούν: "Πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία;"», δήλωσε ο Τραμπ. «Τους απάντησα: "Έχετε αργήσει λίγο και εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από ό,τι εκείνοι"», προσέθεσε.

