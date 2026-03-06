Ο Ανάλγητος

Η Ελλάδα εισέρχεται δειλά - δειλά στην πυρηνική εποχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι στις 10 Μαρτίου και θα συμμετάσχει στη συνδιάσκεψη που οργανώνει ο πρόεδρος Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια. Η απόφαση δείχνει να είναι ειλημμένη και γι αυτό υπάρχει εδώ και λίγο καιρό μεγάλη κινητικότητα και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος Κυριάκος πάει την Ελλάδα στην εποχή της πυρηνικής ενέργειας και την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ όλα τα γνωστά καλά παλιά ονόματα αγωνίζονται για να κερδίσουν μια θέση υποψηφίου βουλευτή για τον υιό ή την θυγατέρα. Ό,τι διαθέτει κανείς…

Παίρνει μπροστά ο σχεδιασμός της Ελλάδας για την πυρηνική ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός απροόπτου (ελέω γεγονότων), θα μεταβεί στο Παρίσι στις 10 Μαρτίου για να πάρει μέρος στη συνδιάσκεψη που διοργανώνει ο πρόεδρος Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια. Εκεί θα συμμετάσχουν χώρες που έχουν ήδη έναν ξεκάθαρο σχεδιασμό για την πυρηνική ενέργεια, όπως η Σουηδία, Τσεχία και Δανία, αλλά και χώρες που ενδιαφέρονται για να αναπτύξουν πυρηνική τεχνολογία όπως η Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως στην COP28, την τελευταία παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, είχε παρθεί η απόφαση για τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύς από πυρηνική ενέργεια. Νέο πακέτο χρηματοδότησης!

Στο ίδιο πλαίσιο μαθαίνουμε πως τρέχουν οι συζητήσεις Μαξίμου, υπουργείου Άμυνας και Εξωτερικών με τη Γαλλία για την πυρηνική ομπρέλα του Μακρόν. Πρόκειται για μία αμυντική συμφωνία που θωρακίζει την Ελλάδα και φέρνει νέες επενδύσεις στα αεροδρόμια προκειμένου να μπορούν να φιλοξενήσουν γαλλικά αεροπλάνα που έχουν πυρηνικά όπλα. Οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Εκτός όμως από την αμυντική χρήση της πυρηνικής ενέργειας η Ελλάδα ενδιαφέρεται για να εμπλουτίσει και το ενεργειακό της μίγμα με πυρηνική ενέργεια. Η στόχευση αφορά τόσο μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ το νέο trend που εξετάζεται σε βάθος χρόνου είναι τα πλωτά πυρηνικά εργοστάσια (FNPPs). Λόγω των λιμανιών και της σεισμογενούς δραστηριότητας στη χώρα μας φαίνεται πως αυτά κερδίζουν έδαφος.

Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται να έχουν εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον τους στο υπουργείο Ναυτιλίας για να αξιοποιηθούν τα πλωτά πυρηνικά εργοστάσια, καθώς αναζητούν νέες λύσεις για τη ναυτιλία και το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα προς την ίδια κατεύθυνση «πιέζουν» μεγάλες πολυεθνικές που δημιουργούν data centers στη χώρα μας, καθώς απαιτούνται για τη λειτουργία τους μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Ελληνική εταιρεία με έδρα το εξωτερικό τρέχει πιλοτικό πρόγραμμα για τα πλωτά πυρηνικά εργοστάσια, έχοντας συνάψει συνεργασία με αμερικανικό νηογνώμονα και τη βρετανική εταιρεία Corpower. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως για τη χώρα μας ανοίγει νέο πεδίο, το οποίο όμως έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, της χάραξης ξεκάθαρης πολιτικής, κάτι που εκτιμάται από την αγορά πως θα γίνει σε βάθος χρόνου.

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη πιστώνεται άλλη μία κρίσιμη απόφαση. Αυτή της αποστολής στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και της στρατηγικής σχέσης που έχει χτίσει με ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός των κρίσεων εδώ και επτά χρόνια έχει διαχειριστεί με επιτυχία: Κορονοϊό, την υβριδική επίθεση στον Έβρο, όταν έβγαλε τον στόλο και υποβρύχια στη Μεσόγειο το καλοκαίρι του 2020 αναγκάζοντας τον Ερντογάν να αλλάξει στάση στα ελληνοτουρκικά και η ξεκάθαρη θέση υπέρ της Ουκρανίας…

Πριν από λίγες μέρες έγινε ο κακός χαμός και ζητήθηκε έρευνα για το ποιος αστυνομικός έδωσε στον Άδωνι Γεωργιάδη την πληροφορία ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομίου, αλλά από την ώρα που Δ. Κουτσούμπας επικαλέστηκε από τηλεοράσεως «έγκυρη πληροφορία» ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα και μετά απ΄ αυτό διατάχθηκε η μεταφορά των patriot στην Κάρπαθο είναι… Παρασκευούλα. Φαντάζομαι ότι ο γ.γ δεν θα αξιολογούσε ως τόσο «έγκυρη» κάποια πληροφορία που του σφύριξε κάποιος που πουλούσε Ριζοσπάστη στα Χανιά ή στην περιοχή της Μεσογείων, για να την παρουσιάσει δημοσίως. Οπότε τρία είναι τα ενδεχόμενα: ‘Η την πληροφορία του την έδωσαν «εγκύρως» άνθρωποι εντός του στρατεύματος, Πενταγώνου και έτσι αισθάνθηκε ασφαλής να τη μεταφέρει. ‘Η του περιήλθε «εγκύρως» από ισχυρές δυνάμεις που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα εκτός χώρας. Η τρίτη εκδοχή είναι χειρότερη και από τις δύο προηγούμενες και θα αποφύγω να τη διατυπώσω έτσι όπως τη σκέφτομαι. Πάντως δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερο εθνικό φάουλ από τον Περισσό το τελευταίο διάστημα.

Με βασικά ζητήματα ακόμη ανοιχτά αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα νέα σύσκεψη μεταξύ των διαχειριστών φυσικού αερίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία του Κάθετου Διαδρόμου. Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων διαβουλεύσεων, στις οποίες εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της λειτουργικότητας του έργου, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας LNG που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους συμμετέχοντες της αγοράς.

Ολοκληρώνουμε σήμερα τη στήλη με ένα πραγματικά μεγάλο θέμα, τις λίστες υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Σας έχουμε, λοιπόν, συγκεντρωμένες όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως τις επεξεργάζονται οι κομάντος του προέδρου Νίκου, υπό την ηγεσία του Πέτρου Λάμπρου. Ο Πέτρος, λάτρης των χρηματιστηριακών αγορών, είναι ως εκ τούτου ο αγαπημένος της στήλης. Καταλαβαίνουμε επίσης τις πιέσεις που έχει δεχτεί ο άνθρωπος από παλιούς «αγωνιστές» του κινήματος, της δικής του δηλαδή φουρνιάς, για να μπουν στα ψηφοδέλτια υιοί και θυγατέρες. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ο αγαπητός Πέτρος δεν κατάφερε να αντισταθεί επιτυχώς. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Σημείωση: Οι περιφέρειες δεν αναφέρονται αλφαβητικά, ούτε και με σειρά «σπουδαιότητας». Κι αυτό διότι θελήσαμε να διατηρήσουμε το ύφος και την γραφή του συνωμοτικού σημειώματος που έφτασε στα χέρια μας.

Πρέβεζα : Υποψήφιος ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, παρόλο που κατάγεται από την Θεσπρωτία. Αρτα: Θα συγκρουστούν πάλι ο Χρήστος Γκόγκας ,μηχανικός τέως βουλευτής με τον Χρήστο Μέγα , δημοσιογράφος .Γιάννενα: Υποψήφιος θα είναι ο Κώστας Γάτσιος. Αιτωλοακαρνανία: Υποψήφιοι θα είναι η βουλευτής Χριστίνα Σταρακά με τον τέως βουλευτής Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και τον τηλεαστυνόμο Γιώργο Καλλιακμάνη. Αχαία: Ο μόνιμος υποψήφιος τέως πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου θα έχει συνυποψήφια την Κατερίνα Σολωμού, κόρη του Γρηγόρη Σολωμού τέως διοικητή του ΙΚΑ. Ηλεία: Ο Μιχάλης Κατρίνης θα αντιμετωπίσει την Μαρία Δαφέρμου, την αναπληρώτρια του τομέα Οικονομικων του ΠΑΣΟΚ Μαρινίκη Θεοδώρου και τον δικηγόρο από την Αμαλιάδα ΜΙσελ Αμπού Χατμπα . Μεσσηνία: Υποψήφιοι θα είναι ο τέως βουλευτής Παναγιώτης Αδαμόπουλος και ο Γιάννης Πάζιος. Κορινθία: Θα πολιτευτεί εκ νέου η Κατερίνα Ταγαρά. Αρκαδία: Απέναντι στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ο Πρόεδρος Νίκος θα κατεβάσει τον προεδρικό Κώστα Παπαγεωργίου. Θα είναι όμως υποψήφιος και ο περιφερειακός σύμβουλος του ψηφοδελτίου του Πέτρου Τατούλη Βαγγέλης Γιαννακούρας, γιατρός ο οποίος στις τελευταίες εκλογές έδωσε μάχη σώμα με σώμα με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Α Θεσσαλονίκης: Ο Χάρης Καστανίδης αναμένεται να θέσει και πάλι υποψηφιότητα, ενώ θα διεκδικήσουν και η Πένυ Δαλαμπούρα και ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, τέως Γραμματέας της Νομαρχιακής, καθώς και οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά που γύρισε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Παππας, που επέστρεψε και αυτός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Β Θεσσαλινίκης: Ο Θανάσης Γκλαβίνας Κοζάνη:Υποψήφιοι θα είναι ο βουλευτής Πάρις Κουκουλόπουλος και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Ολγα Μαρκογιαννάκη

Φθιώτιδα: Υποψήφιοι θα είναι ο Νίκος Τσώνης, παλιός βουλευτής και ο Βαγγέλης Τσόγκας. Καρδίτσα: Υποψήφιος ο Σωτήρης Παπαγεωργίου Τρίκαλα: Υποψήφιος ο Γιώργος Οικονόμου. Ρέθυμνο: Υποψήφιος ο αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής. Ηράκλειο:Υποψήφιοι θα είναι Λάμπρος Βαμβακάς , Γιώργος Ξυλούρης, Λένα Μπομπουδάκη και Μαρία Καναβάκη. Πιέσεις ασκούνται στον τέως υπουργό και βουλευτή Γιάννη Κουράκη, ο οποίος παραμένει αρνητικός. Λέσβος: Μετά την διαγραφή του βουλευτή Παρασκευαΐδη ανοίγει ο δρόμος στον βουλευτή Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνής. Βόρειος τομέας Αθήνας: Μαζί με την Μιλένα Αποστολάκη θα είναι υποψήφιοι ο βουλευτής επικρατείας Δημήτρης Μάντζος, ο Πάνος Βλάχος, ο Πάνος Γκανιάτσος και η Ρένια Ζαρκαδούλα.

Νότιος τομέας Αθήνας: Μαζί με τον Παύλο Χρηστίδη εκτός από την Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι υποψήφιοι πάλι η Τόνια Αντωνίου και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιός του Απόστολου Κακλαμάνη. Α Αθήνας :υποψήφιοι θα είναι ο Δημήτρης Οικονόμου, γιός του Παντελή Οικονόμου και Γιώργος Σκανδαλίδης, γιός του Κώστα Σκανδαλίδη Δυτική Αθήνα: Μαζί με τη Νάντια Γιαννακοπούλου θα είναι υποψήφιος και ο γιός του Μιχάλη Καρχιμάκη, Λευτέρης.

Α Πειραιά: Υποψήφια θα είναι η στενή συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη Μάρα Κουκουδάκη και η Στέλλα Βαρτελάτου. Β Πειραιά: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Παντελής Καμάς και ο Δημήτρης Λιντζέρης. Ερωτηματικό παραμένει η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ . Δυτική Αθήνα: Συζητείται το όνομα του Κωστή Κατσανέβα, εγγονού του Ανδρέα Παπανδρέου και γιού του Θόδωρου Κατσανέβα. Υποψήφια θα είναι και η Μαρία Απατζίδη. Υπάρχουν εκκρεμότητες για την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Αποστολάκη, Θόδωρου Παπαθεοδώρου, Θάνου Μωραίτη και Μάρκου Μπόλαρη.

Ο Ανάλγητος