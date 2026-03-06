Χέγκσεθ: Εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό του πολέμου - Ναύαρχος ΗΠΑ: Μείωση 90% στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, καταγράφεται σημαντική μείωση στις ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εντείνονται συνεχώς. Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν πλήρη έλεγχο του ρυθμού των επιχειρήσεων, με τον πόλεμο να εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες.

Ναύαρχος Κούπερ: Μείωση 90% στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι βαλλιστικές επιθέσεις από το Ιράν έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης. Ταυτόχρονα, τόνισε την σημαντική κλιμάκωση των αμερικανικών επιθέσεων κατά του ιρανικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη βυθίσει περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία, περιλαμβανομένου ενός πλοίου-φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone carrier), μεγέθους συγκρίσιμου με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. «Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στις φλόγες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας από την έδρα της CENTCOM, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν πλήρως τη στρατηγική και τον ρυθμό των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. «Εμείς θέτουμε τον ρυθμό. Εμείς καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα, υπό την καθοδήγηση του διοικητή στο πεδίο», σημείωσε.

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ. Σε ερώτηση για την εμπλοκή του προέδρου Τραμπ στην άσκηση επιρροής στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει τεράστιο λόγο στο ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν, δεδομένης της συνεχιζόμενης επιχείρησης που έχουμε».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι τα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών παραμένουν ισχυρά: «Τα πυρομαχικά μας είναι πλήρη και η αποφασιστικότητά μας ακλόνητη». Παράλληλα σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

«Έχουμε μόλις αρχίσει να πολεμάμε και να πολεμάμε αποφασιστικά», δήλωσε. «Αν νομίζετε ότι έχετε δει κάτι, απλώς περιμένετε. Το μέγεθος της μαχητικής ισχύος που εξακολουθεί να ρέει και που μπορούμε να προβάλουμε πάνω από το Ιράν είναι πολλαπλάσιο αυτού που παρατηρείται αυτή τη στιγμή, όταν προστεθούν και οι δυνατότητες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ο Χέγκσεθ εκτίμησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει αναφερθεί από την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διατηρήσουν τη στρατιωτική πίεση για μεγάλο διάστημα. «Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Είναι ένας πολύ κακός υπολογισμός», τόνισε.