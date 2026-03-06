Πάνω από 2% η άνοδος στο ασήμι, «ψηλά» και ο χρυσός

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής, αφού είχαν υποχωρήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ και οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υπερίσχυσαν της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια που προκλήθηκε από τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το πολύτιμο μέταλλο παρέμενε επίσης σε τροχιά έντονης εβδομαδιαίας πτώσης, καθώς η πρόσφατη ενίσχυση του δολαρίου και οι μειωμένες προσδοκίες για περικοπές επιτοκίων άσκησαν πιέσεις στον χρυσό.

Ειδικότερα, η τιμή spot του σημείωσε άονοδο κατά 0,90% στα 5.126,69 δολάρια ανά ουγγιά στις 07:15 ώρα Ελλάδα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ ενισχύονταν κατά 1,11%, στα 5.135,21 δολάρια.

Το κίτρινο μέταλλο είχε υποχωρήσει κατά 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση και ήταν έτοιμο να καταγράψει απώλειες σχεδόν 4% σε εβδομαδιαία βάση.

Σε ό,τι αφορά το ασήμι, η τιμή spot σημείωσε άνοδο κατά 2,39% στα 84,22 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, τα futures του ασημιού κατέγραψαν άνοδο 2,84% στα 84,51 δολάρια ανά ουγγιά.

Εξάλλου, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,7%, στα 2.134,76 δολάρια ανά ουγγιά.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισήλθε την Παρασκευή στην έβδομη ημέρα της, χωρίς σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης, διατηρώντας τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές σε κατάσταση ανησυχίας.

Οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχουν ενταθεί την τελευταία εβδομάδα, με πυραυλικά πλήγματα και ανταποδοτικές επιθέσεις να εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή και να ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν μετά το τέλος του πολέμου, σχόλια που υπογράμμισαν την αυξημένη αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον της περιοχής.

Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν τα ισχυρά τους κέρδη στη διάρκεια της νύχτας, καθώς η σύγκρουση απειλούσε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και ναυτιλιακές οδούς στον Κόλπο. Η άνοδος του αργού ενίσχυσε τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα παγκόσμιου πληθωρισμού.

Αυτό έχει περιπλέξει τις προοπτικές για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, περιλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου τείνουν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και θα μπορούσαν να κάνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πιο επιφυλακτικούς ως προς τη μείωση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην έκθεση για τις μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο, η οποία αναμένεται αργότερα την Παρασκευή και θα μπορούσε να δώσει νέα σήματα για την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη μέτρηση θα μπορούσε να ενισχύσει την άποψη ότι η Federal Reserve έχει περιθώριο να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Ο χρυσός συνήθως ωφελείται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα χαμηλότερα επιτόκια, αλλά δυσκολεύτηκε να αποκτήσει δυναμική αυτή την εβδομάδα, καθώς το ισχυρότερο δολάριο και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων περιόρισαν την ελκυστικότητά του.