Κ. Χατζηδάκης: Για την κρίση χρειάζεται σοβαρότητα και όχι πανικός - Θα στηρίξουμε την κοινωνία αν παραστεί ανάγκη

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, αν παραστεί ανάγκη, επισημαίνει ο Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξή του στο Liberal, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν συντρέχει αυτή την ώρα κανένας λόγος πανικού.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι στον Προϋπολογισμό έχουν περιληφθεί σενάρια ακόμη και για τιμές πετρελαίου που φτάνουν τα 100 δολάρια το βαρέλι, υπογραμμίζει, όμως, ότι αυτή την ώρα η κυβέρνηση παραμένει επιφυλακτική για τις δυνατότητες που θα υπάρχουν ενόψει της επικείμενης ΔΕΘ.

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Κύριε Αντιπρόεδρε, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι γεγονός, με γενικευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις και διάχυση της αναταραχής σε όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Ποια η εκτίμηση σας, πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία;

Η κρίση στον Κόλπο δημιουργεί ασφαλώς ανησυχία, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται σοβαρότητα, γνώση και μια στάση μακριά από δογματισμούς. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε, τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας όσο και στο επίπεδο των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων. Είναι βεβαίως ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.

Ήδη από την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έχουν εξεταστεί σενάρια ακόμη και για διεθνείς τιμές πετρελαίου έως τα 100 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά. Οφείλω να επισημάνω ότι μόλις το 25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ η χώρα μας δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από αυτή την περιοχή, παρότι φυσικά υπάρχουν οι χρηματιστηριακές επιπτώσεις. Επιπλέον, όσον αφορά τα καύσιμα στην αντλία, το μεγαλύτερο τμήμα της τιμής τους σχετίζεται με τους φόρους και όχι με τις διεθνείς τιμές, άρα η επιβάρυνση θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη.

Υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας ούτε με την τροφοδοσία της αγοράς. Επιπλέον, έχουν ήδη σταλεί τα απαραίτητα μηνύματα στα διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας. Την ίδια στιγμή, η αρχή προστασίας του καταναλωτή έχει ήδη ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους. Ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων στην αγορά. Δεν υποσχόμαστε μαγικές λύσεις, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Μια νέα ενεργειακή κρίση θα προκαλέσει ξανά έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Ποιες οι δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει η κυβέρνηση; Μπαίνει στο τραπέζι το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης για τους πολίτες αν χρειαστεί;

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοια συζήτηση. Αν τελικά προκύψει η ανάγκη για λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των πολιτών, η κυβέρνηση θα κάνει το καθήκον της, στο πλαίσιο βεβαίως των αντοχών της οικονομίας. Όπως ακριβώς το έπραξε και στο παρελθόν όποτε χρειάστηκε. Οφείλω, όμως, να υπογραμμίσω ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτές τις εξωγενείς κρίσεις, διότι έχουμε πετύχει τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και διότι ασκούμε μια νοικοκυρεμένη πολιτική.

Υπάρχουν ορισμένοι που κατηγορούν την κυβέρνηση για την αποστολή φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ισχυριζόμενοι ότι συνιστά εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Τι απάντατε;

Αυτοί που μας κατηγορούν σήμερα για τη στήριξη στην Κύπρο είναι οι ίδιοι που μέχρι πριν λίγο καιρό κατηγορούσαν την κυβέρνηση για μια ήπια εξωτερική πολιτική και για μια όχι τόσο ενεργή υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Με τους Κύπριους ανήκουμε στο ίδιο έθνος. Και γι’ αυτό κάναμε αυτό που οφείλαμε απέναντι τους. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στις πολεμικές ενέργειες που πραγματοποιούνται. Στηρίζει τους συμμάχους της και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σειρά από ισχυρές συμμαχίες με χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ισραήλ, καθώς και αρκετές αραβικές χώρες. Ενώ παράλληλα σημαντικά έχουν ενισχυθεί και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Ασκούμε μια πραγματικά πατριωτική πολιτική, χωρίς φωνές και αντάρα!

Πριν από λίγες μέρες αναρτήθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο που προωθείτε για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο; Θεωρείτε ότι αρκεί αυτή η παρέμβαση για να λυθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά στην επαφή τους με το Δημόσιο; Ποιες είναι οι βασικές πρωτοβουλίες που προωθείτε;

Το νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μάχη με το βαθύ κράτος. Δεν είναι φυσικά ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία μας πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Η δική μας κυβέρνηση προώθησε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, έλυσε οριστικά το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, έκανε σημαντικά βήματα στην προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, υλοποίησε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε πράξη μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες, η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο.

Όσον αφορά τη διυπουργική πρωτοβουλία που προωθώ με παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ξεχωρίζω ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες: Την αντικατάσταση των δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο με υπεύθυνη δήλωση. Την αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από διεκδικήσεις ακινήτων των πολιτών, με οθωμανικά φιρμάνια. Την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησής τους και τα ωράρια των υπηρεσιών. Καθώς και τη δυνατότητα που προβλέπουμε για επέκταση του πετυχημένου μοντέλου του ΕΦΚΑ, με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες, και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν και ορισμένες διατάξεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων. Ποιες είναι αυτές;

Έχουμε, πράγματι, τέσσερις διατάξεις που θα επιταχύνουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση των ακινήτων, έχοντας την ίδια στιγμή θετική συμβολή και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Πρώτον, οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι ήδη πραγματοποιούν μια σειρά από ενέργειες σε σχέση με τα συμβόλαια, θα αποκτήσουν πρόσθετα εργαλεία, ώστε να καταστούν one-stop shop.

Ο στόχος είναι οι συμβαλλόμενοι να πηγαίνουν μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου. Επιπλέον, καταργούμε την υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής.

Επίσης, προβλέπουμε τη δυνατότητα για την πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση ενός κληρονομιαίου ακινήτου, κάτι πολύ χρήσιμο για συμπολίτες μας που δεν έχουν την αναγκαία ρευστότητα, αλλά θέλουν να εκποιήσουν τα ακίνητά τους. Τέλος, δίνουμε τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο και η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει μέρος της οφειλής που υπάρχει και οι πολίτες θα μπορούν να μεταβιβάζουν τα ακίνητά τους.

Από την τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Πρώτον, την αναφορά για μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, που προαναγγέλλονται για την ΔΕΘ. Τι πρέπει να περιμένουμε, ανάλογα, προφανώς, και με τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει; Σε ποια κατεύθυνση θα είναι τα μέτρα που επεξεργάζεστε; Και δεύτερον, η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορεί να δούμε από φέτος να διαμορφώνεται στα 950 ευρώ;

Οι πολίτες τώρα αρχίζουν να βλέπουν τη διαφορά στην τσέπη τους από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το περίγραμμα των πρωτοβουλιών της επόμενης ΔΕΘ. Προς το παρόν δεν έχουμε εικόνα για τον διαθέσιμο οικονομικό χώρο, αλλά και η κρίση στον Κόλπο πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς.

Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος θα στηρίξουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας, πάντοτε στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω, καθώς τώρα πραγματοποιείται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, είναι ότι ο στόχος μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027 είναι απολύτως εφικτός. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα ότι, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έφτασε το 2025 τα 1.530 ευρώ, δυο χρόνια νωρίτερα από τον στόχο που είχαμε θέσει.

Παρά το γεγονός ότι με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση αναδεικνύει τα πεπραγμένα της, κυρίως στο θέμα της οικονομίας και των εισοδημάτων -που αποτελεί βασικό κριτήριο των πολιτών για την ψήφο του- τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ μπορεί να δείχνουν μια τάση ανόδου, αλλά παραμένουν “συγκρατημένα”. Σας προβληματίζει αυτό; Και που το αποδίδετε;

Η κυβέρνηση διανύει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης και είναι δικαιολογημένο να υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα των πολιτών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία προηγείται με τεράστια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, να σας θυμίσω 5-6 μήνες πριν από τις προηγούμενες εκλογές, αν κάποιος πόνταρε στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούνταν υπεραισιόδοξος, διότι οι τότε δημοσκοπήσεις έδιναν τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%. Σε κάθε περίπτωση, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κι όταν έρθει η ώρα των εκλογών οι πολίτες θα είναι σε θέση να κρίνουν και να συγκρίνουν.

Τροχιά προόδου ή ρίσκο έχει πει ο πρωθυπουργός, τελικά αυτό θα είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών; Και αρκεί να είναι αυτό, για να διεκδικήσετε μια τρίτη θητεία;

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που θα ήθελε να επιστρέψουμε στο 2019. Στις εκλογές του 2027 θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Όπως φαίνεται, θα έχουμε υλοποιήσει το σύνολο σχεδόν του προεκλογικού μας προγράμματος. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για να μας εμπιστευτούν εκ νέου οι Έλληνες πολίτες.

Γι’ αυτό και θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα του 2030. Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που να έχει σαφές πρόγραμμα διακυβέρνησης και την ομάδα που θα το κάνει πράξη; Δεν νομίζω. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε ακόμα ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον διαδοχικών διεθνών κρίσεων. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, καθώς και την ανάγκη να συνεχίσουμε στην οικονομία την ανοδική πορεία.

Ο πρωθυπουργός μιλά για «στρατηγική μιας κάλπης», όλοι οι δημοσκόποι, ωστόσο, “βλέπουν” ότι η αυτοδυναμία, αν επιτευχθεί, θα είναι σε δεύτερο χρόνο. Εσείς, είστε υπέρ της προσφυγής σε δεύτερες εκλογές ή της αναζήτησης συνεργασιών; Και αυτό είναι συνάρτηση του εκλογικού σας ποσοστού;

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχουν περισσότερα εχέγγυα αποτελεσματικότητας, από ό,τι οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά και για όσους υποστηρίζουν τις κυβερνήσεις συνεργασίας, δείτε τι συμβαίνει: και στις εκλογές του 2023 και τώρα, δεν υπάρχει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης που θα ήθελε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με κάποιο άλλο κόμμα. Η Ελλάδα, όμως, δεν χρειάζεται πειραματισμούς. Χρειάζεται καθαρές λύσεις και μια σταθερή και υπεύθυνη κυβέρνηση.

Στον χώρο της αντιπολίτευσης υπάρχει μια έκδηλη ρευστότητα. Πόσο σας προβληματίζει η δημιουργία νέων κομμάτων; Μπορεί η κ. Καρυστιανού να απευθυνθεί στο δικό σας εκλογικό ακροατήριο ή μπορεί ο κ. Τσίπρας να οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου πόλου και τι θα σήμαινε αυτό για τη ΝΔ;

Η δική μας δουλειά είναι να ασκούμε μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική, αντιμετωπίζοντας τα πραγματικά ζητήματα της χώρας, όχι να αναλωνόμαστε σε υποθέσεις και σενάρια. Αν πάντως η κ. Καρυστιανού αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, όλα δείχνουν ότι θα κινηθεί σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία λαϊκισμού. Η Νέα Δημοκρατία, πάλι, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη: στον χώρο της υπευθυνότητας και της κοινής λογικής. Σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα, δεν πρόκειται για μια νέα παρουσία στην πολιτική ζωή. Αν επιλέξει να δημιουργήσει κόμμα, είναι προφανές ότι οι όποιες ανακατατάξεις θα αφορούν αποκλειστικά τον χώρο της Αριστεράς.